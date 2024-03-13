Fitre Kimlere Verilir? Fitre Kimlere Verilmez? Diyanet

Fitre yani fıtır sadakasının kimlere verileceği, Ramazan ayına çok az bir zaman kala araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilen fitre bedelinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, fitre kimlere verilir? Kimler fitre vermekle yükümlüdür?



Fitre Nedir?



Fitre, Ramazan ayında oruç tutma imkanına sahip olmayan veya oruç tutmayı geciktiren kişilerin fidye olarak ödemesi gereken bir sadakadır. Fitre vermekle yükümlü olan kişiler, Ramazan Bayramı'ndan önce veya bayram sabahı ihtiyaç sahibi Müslümanlara fitrelerini vermelidir.



Fitre Kimlere Verilir?



Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Bu kapsamda şunlara fitre verilebilir:



Yoksul Müslümanlar: Maddi durumu zayıf olan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler.



Fakirler: Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar geliri olmayan kişiler.



Muhtaçlar: Yardıma ihtiyacı olan kişiler.



Garipler: Yoksul ve ihtiyaç sahibi kişiler.



Müsafirler: Yurtlarında olmayan ve ihtiyaç sahibiolan kişiler.



Borçlular: Borcunu ödeyemeyen ve bu nedenle yoksulluk çeken kişiler.



Fitre Kimlere Verilmez?



Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere verilemez. Bu kapsamda şunlara fitre verilemez:



Zenginler: Maddi durumu iyi olan ve ihtiyaç sahibi olmayan kişiler.



Varlıklılar: Bolluk ve bereket içinde yaşayan kişiler.



Eş: Eşler birbirlerine fitre veremezler.



Usul ve fürû: Anne, baba, dede, büyükanne, çocuklar ve torunlar birbirlerine fitre veremezler.



Zekât mükellefleri: Zekât vermekle yükümlü olan kişiler fitre veremezler.



Fitre Vermemenin Sonuçları



Fitre vermekle yükümlü olan bir kişi fitresini vermezse, günahkar sayılır ve ahirette hesaba çekilir.



2024 Fitre Miktarı



2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı 130 TL'dir. Bu miktar, 80,18 gram altın veya bu değerde bir meblağ olarak ödenebilir.



Fitre Verme İşlemi



Fitre, nakdi olarak veya gıda maddeleri şeklinde verilebilir. Fitre verme işlemi için:



Muhtarlıklara



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına



Yetkili yardım kuruluşlarına başvurabilirsiniz.



Fitre Ödemenin Önemi



Fitre, ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardımlaşmanın ve dayanışmanın bir göstergesidir. Fitre vererek yoksulluğun azalmasına katkıda bulunabilir ve sevap kazanabilirsiniz.



Fitre Hakkında Ek Bilgiler



Fitre vermekle yükümlü olan bir kişi, fitresini bayramdan önce veya bayram sabahı vermelidir.



Fitre, ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar için de verilir.



Fitre verirken niyet edilmesi gerekir. Örneğin "Allah rızası için fitremi veriyorum" şeklinde niyet edilebilir.



Fitre vermenin faziletleri hakkında hadis-i şerifler ve ayetler mevcuttur.



Sonuç



Fitre, Ramazan ayında oruç tutma imkanı olmayan veya oruç tutmayı geciktiren kişilerin ödemesi gereken bir sadakadır. Fitre vererek ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardımlaşabilir ve sevap kazanabilirsiniz. Fitre vermekle yükümlü olup olmadığınızı ve fitre miktarını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya yetkili mercilere danışabilirsiniz.

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