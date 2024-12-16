Fırat Aydınus: 'Becao bunu yapsa ne olurdu?'

Fırat Aydınus, Hürriyet'teki köşesinde Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki galibiyetini değerlendirdi.
Fırat Aydınus'un yorumları şu şekilde:
"Sonuç ne olursa olsun ki skordan bağımsız Fenerbahçe oyun ve mücadele olarak eksik kalmış rakibine karşı taraftarını tatmin edici bir oyun sergileyemedi. Açıkçası 3 puanı 3 golle alsa da tat vermedi."
"Maçın ilginç anlarından birisi de Becao sakatlandıktan sonra F.Bahçe'nin 10 kişi oynamak zorunda kalmasıydı. Çünkü 63. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkı da tamamlanmıştı."
"Peki size bir soru... Becao biraz önce başıma bir darbe almıştım ve başım dönüyor diyerek doktora söyleyip çıksa ve oyuncu değişikliğini bu minvalde yaptığını hakeme söyleseler ne olurdu? Sezon başından beri kuralın açık bir kapısı olduğundan bahsederken bu gibi durumları göz önüne alarak bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım..."
Fırat Aydınus'un yorumları şu şekilde:
"Sonuç ne olursa olsun ki skordan bağımsız Fenerbahçe oyun ve mücadele olarak eksik kalmış rakibine karşı taraftarını tatmin edici bir oyun sergileyemedi. Açıkçası 3 puanı 3 golle alsa da tat vermedi."
"Maçın ilginç anlarından birisi de Becao sakatlandıktan sonra F.Bahçe'nin 10 kişi oynamak zorunda kalmasıydı. Çünkü 63. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkı da tamamlanmıştı."
"Peki size bir soru... Becao biraz önce başıma bir darbe almıştım ve başım dönüyor diyerek doktora söyleyip çıksa ve oyuncu değişikliğini bu minvalde yaptığını hakeme söyleseler ne olurdu? Sezon başından beri kuralın açık bir kapısı olduğundan bahsederken bu gibi durumları göz önüne alarak bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım..."