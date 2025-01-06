Haber Tarihi: 06 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 11:08

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2025

Finale girmeyen büte girebilir mi sorusu öğrencilerin gündeminde. Üniversitelerde final tarihlerinin yaklaşması ile beraber "vize ve finale girmeyen büte girebilir mi" sorusu merak edilmeye devam ediyor. Peki, üniversitede vize ve finale girmeyen büte girebilir mi? İşte detaylar...

Finale girmeyen büte girebilir mi? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2025
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Vizeye girmeyen finale girebilir mi sorusu son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi. Çeşitli nedenlerle vizeye katılım gösteremeyen fakat final sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler, durum ilgili internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki, vizeye girmeyen finale girebilir mi? İşte detaylar...

FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİREBİLİR Mİ? (AUZEF-YTÜ-SDÜ) | 2025

Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrenciler de bütünleme sınavına da giremiyor. Finale girmeyip de bütünlemeye girmek isteyen öğrencilerin ise geçerli bir mazereti olması gerekmekte. Dersten geçtiği halde bütünleme sınavına giren öğrencilerin sınavdan aldıkları not geçersiz sayılabilmekte.

Bazı öğrenciler çalışmamaktan, bazı öğrenciler ise yorgunluktan dolayı Üniversitelerin final sınavına girmiyor. Özellikle okulu uzatanlar veya vizelerde düşük not alanlar final sınavına girmeden direk bütünleme sınavına girmeyi tercih ediyor. 

Hemen hemen tüm üniversitelerde final sınavına katılım sağlamazsanız dahi bütünleme sınavına girebilirsiniz. Vizeye girmediğiniz durumlarda da final yada bütünleme sınavlarına girebilirsiniz. Bu sebeple vizesine ve finaline girmediğiniz sınavın bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için öğrencilerin bulundukları üniversite öğrenci işlerinden veya program hocasından durumunu sorabilir.

İstanbul Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Fakültesi kısaca AUZEF'nde vizeye girmeyen finale girebilecek.
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