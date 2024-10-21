Fethullah Gülen öldü mü? Son dakika Fethullah Gülen kaç yaşında öldü?

Fethullah Gülen, 1941 yılında Erzurum'da doğdu. Genç yaşta İslami eğitim alarak din adamı oldu ve 1966'da İzmir'de vaiz olarak çalışmaya başladı. 1990'larda FETÖ organizasyonunun da ilk adımlarını oluşturan sosyal ve eğitim alanlarında bir hareket başlattı. 1999 yılında ABD'ye taşındı ve Pensilvanya'da yaşamaya başladı.

Gülen, Türkiye'de dinî sohbetlerle başlayan kariyerini daha sonra küresel bir harekete dönüştürdü. Eğitim kurumları, medya kuruluşları ve iş dünyasında etkili oldu. Ancak, 2016'daki darbe girişiminin organizasyonunu sağlaması nedeniyle "FETÖ" soruşturmasının elebaşı olarak aranan isim oldu.