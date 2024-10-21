Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 11:22

Fethullah Gülen öldü mü? Son dakika Fethullah Gülen kaç yaşında öldü?

Son dakika Fethullah Gülen öldü mü, kaç yaşında öldü sorusu bir süredir sosyal medyada gündeme gelen asılsız haberler dolayısıyla detaylıca araştırılan konu olmaya başladı. Bugün yayılan bir haberin ardından ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü resmiyete kavuştu. 27 Nisan 1941 doğumlu Fethullah Gülen, 83 yaşında öldü. Fethullah Gülen'in öldüğü, FETÖ kaynaklı haber platformları tarafından da doğrulandı. İşte, Fethullah Gülen'in ölümü ve biyografisi hakkında detaylar

Fethullah Gülen öldü mü? Son dakika Fethullah Gülen kaç yaşında öldü?
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Son Dakika: Terör örgütü lideri Fetullah Gülen öldü mü? FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberi FETÖ'ye yakın yayın organları tarafından duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pensilvanya eyaletinde yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi "Herkul" adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından duyuruldu. 

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. Gülen'in ölüm haberi örgüte yakın birçok kaynak tarafınan doğrulandı.

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbesi için girişim başlatmıştı.

Binlerce masumun ölümüne sebep olan kanlı gecenin mimarı terörist Fethullah Gülen'in ölümü üzerine detaylar merak konusu oldu.

Peki, Fethullah Gülen kaç yaşında öldü? Fethullah Gülen aslen nereli, memleketi neresi? İşte bilgiler...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Elebaşı Gülen'de böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı.

YAŞI VE MEMLEKETİ

Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum doğumludur ve FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) lideridir.

83 yaşında ölmüştür.


FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fethullah Gülen, 1941 yılında Erzurum'da doğdu. Genç yaşta İslami eğitim alarak din adamı oldu ve 1966'da İzmir'de vaiz olarak çalışmaya başladı. 1990'larda FETÖ organizasyonunun da ilk adımlarını oluşturan sosyal ve eğitim alanlarında bir hareket başlattı. 1999 yılında ABD'ye taşındı ve Pensilvanya'da yaşamaya başladı.

Gülen, Türkiye'de dinî sohbetlerle başlayan kariyerini daha sonra küresel bir harekete dönüştürdü. Eğitim kurumları, medya kuruluşları ve iş dünyasında etkili oldu. Ancak, 2016'daki darbe girişiminin organizasyonunu sağlaması nedeniyle "FETÖ" soruşturmasının elebaşı olarak aranan isim oldu.
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