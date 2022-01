Ferran Torres: 'Barcelona benim hayalimdi!'

Barcelona'nın Manchester City'den transfer ettiği Ferran Torres, imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.



Heyecanlı olduğunu ifade eden Ferran Torres, "Bir çocuk kadar heyecanlıyım. Burada, milli takımda da beraber oynadığım birkaç oyuncuyu tanıyorum. Beni çok iyi karşıladılar, çok mutluyum." dedi.



Takımın genç olduğuna dikkat çeken Torres, "Dünkü galibiyetimiz hedeflerimiz için çok önemliydi. Barcelona, dünyanın en iyi kulübü ve her zaman tüm kupalar için savaşıyor. Ekip, büyümeye devam ediyor. Büyük başarılar elde etmek için öğrenmeye aç olan çok genç bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın her zaman hayallerinde olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Barcelona'da oynamayı her zaman hayal etmiştim ve hayallerim gerçek oldu. Milli takımda İtalya'ya karşı iyi bir maç çıkardım ve Mateu Alemany, menajerimi arayı Barcelona'yı sevip sevmediğimi sordu. Menajerime tanışmak istediğimi söyledim." şeklinde konuştu.



Son olarak Barcelona'nın DNA'sını bildiğini vurgulayan genç futbolcu, "Manchester City, en iyi kulüplerden biri ama ben çok hırslıyım ve hak ettiği yere geri dönmesine yardımcı olmak için Barcelona'ya gelmek istedim. Burada birbirine çok bağlı bir ekip var. Xavi ve ben, Barcelona'nın DNA'sının ne olduğunu biliyoruz. Guardiola ve Luis Enrique ile çalışmak transferime katkıda bulundu." diyerek sözlerini noktaladı.



Ferran Torres, Manchester City'den Barcelona'ya 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.





İLGİLİ VİDEO