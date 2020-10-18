Fenerbahçe'nin hücumdaki kozu: Mbwana Samatta

Son Fatih Karagümrük maçında 2 gol atarak galibiyeti getiren Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin hücumda yine kozu olacak. Tek forvet olarak bu akşam sahada yer alacak Tanzanyalı santrfor, kanat ortalarıyla desteklenecek. Orta sahada görev yapacak oyuncular da paslarında topu Samatta ile buluşturmaya çalışacak. Teknik direktör Erol Bulut; kulübede oturacak Papis Cisse, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas'ı da oyunun gidişatına göre skor için sahaya sürmeyi planlıyor.



