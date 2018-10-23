Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
B Grubu'nda Fenerbahçe ve Olympiakos'un yanı sıra Perfumerias Avenida, Dinamo Kursk, Carolo Basket, Sopron Basket, TTT Riga ve Hatay Büyükşehir Belediyespor yer alıyor.
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Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
B Grubu'nda Fenerbahçe ve Olympiakos'un yanı sıra Perfumerias Avenida, Dinamo Kursk, Carolo Basket, Sopron Basket, TTT Riga ve Hatay Büyükşehir Belediyespor yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın