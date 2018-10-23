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Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında

Fenerbahçe kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
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23 Ekim 2018 12:49
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

B Grubu'nda Fenerbahçe ve Olympiakos'un yanı sıra Perfumerias Avenida, Dinamo Kursk, Carolo Basket, Sopron Basket, TTT Riga ve Hatay Büyükşehir Belediyespor yer alıyor. 

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