Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İskoç basınından geldi.
Daily Record gazetesi, Celtic'in 29 yaşındaki Fransız stoperi Christopher Jullien'in sarı lacivertlilere önerildiğini ileri sürdü.
"FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ"
Haberde, "Savunma hattında değişikliğe gitmeyi düşünen Türk ekibine Jullien teklifi yapıldı. Fenerbahçe ise bir cevap vermedi" denildi.
PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO CİVARINDA
1.96 boyundaki stoperin piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında.
Daily Record gazetesi, Celtic'in 29 yaşındaki Fransız stoperi Christopher Jullien'in sarı lacivertlilere önerildiğini ileri sürdü.
"FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ"
Haberde, "Savunma hattında değişikliğe gitmeyi düşünen Türk ekibine Jullien teklifi yapıldı. Fenerbahçe ise bir cevap vermedi" denildi.
PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO CİVARINDA
1.96 boyundaki stoperin piyasa değeri 5.5 milyon euro civarında.