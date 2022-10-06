Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, AEK Larnaca maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi
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06 Ekim 2022 22:53
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.

Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

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