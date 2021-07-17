Fenerbahçe, Slovenya'da 3 maç yapacak

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.



22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan sarı lacivertliler; 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.



22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.



Program şöyle:



24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al Ahli



Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.



