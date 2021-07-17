Fenerbahçe, Slovenya'da 3 maç yapacak

Fenerbahçe, hazırlık kampı için gideceği Slovenya'da 3 hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Slovenya'da 3 maç yapacak
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17 Temmuz 2021 12:23
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan sarı lacivertliler; 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli

Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek. 


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