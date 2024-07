Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi eleme maçı Exxen spor yayını

Organizasyon



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetiyor. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott. Karşılaşma saat 20.00'da başlarkenFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde 36. maçını oynayacak.Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: