Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 31. dakikada Joshua King, 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi atti. Batshuayi'nin 2 golünde de asisti Joshua King yaptı.



İstanbulspor'un tek golü 90+3. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.



Fenerbahçe'de Batshuayi ve Ferdi'nin birer topu direkten geri döndü.



Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte son 16 turuna kalmayı başardı.



Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe, ilk lig maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.



İstanbulspor ise pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ SAHADA



Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat, ilk kez A Takım ile resmi bir maçta forma giydi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçlarında şans verdiği 24 yaşındaki kaleci, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Eğribayat, daha önce sarı-lacivertli ekibin Rezerv Lig'de oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında görev almıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



31'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun kendi yarı sahasından verdiği pasla savunma arkasına sarkan King'in topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



34'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szalai kaptığı topu bekletmeden King'e doğru yolladı. Savunmanın hatasında sol kanatta topla buluşan King, ceza sahasına girdikten sonra müsait pozisyondaki Batshuayi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



43'üncü dakikada Emre Mor'un sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



54'üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. King'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.



56'ncı dakikada Crespo'nun orta alanda kaptırdığı topla buluşan Muammer'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle direkten geri döndü.



75'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Batshuayi bekletmeden pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.



90+3'üncü dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktada rakibinden önce topa dokunan Jetmir Topalli skoru 3-1'e getirdi.



STAT: Ülker



HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral



FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Osayi Samuel (Dk. 85 Zajc), Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 59 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Rossi), Emre Mor (Dk. 46 Lincoln), King (Dk. 69 Valencia), Batshuayi



İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan Berber (Dk. 68 Duhan Aksu), Mehmet Yeşil, Mehremic (Dk. 68 Okan Erdoğan), Ali Yaşar (Dk. 68 Duhaney), Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Cajic), Melih Kabasakal, Topalli, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Guri)



GOLLER: Dk. 31 King, Dk. 34 ve Dk. 54 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Topalli (İstanbulspor)



SARI KARTLAR: Melih Kabasakal, Rroca, Okan Erdoğan





