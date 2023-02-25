Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Sarı lacivertliler'de takımın başında ise Joao de Deus görev alacak. Öte yandan Batshuayi de sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak. Konyaspor'da ise yeni transferlerden Mahir Emreli, Marlos Moreno, Alejandro Pozuelo ve Metehan Mert lisansları 6 Şubat'tan sonra çıkartıldığı için zorlu mücadelede oynayamayacak. Öte yandan Bruno Paz sarı kart cezalısı. Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can, Mert Hakan, Diego Rossi, Valencia, King.
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 32'sinden galibiyet çıkaran Fenerbahçe'ye karşılık Konyaspor ise 8 galibiyet buldu. 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.
Sınırda 7 isim var
Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.
Jorge Jesus'tan şampiyonluk iddiası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şampiyonluğa inancı tam. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, zirve yarışında geride olduklarını, ancak kariyerinde birçok kez geriden gelerek şampiyonluklar kazandığını hatırlattı. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Jesus "Şu anki kadromuz şampiyonluğa ulaşacak güce ve kaliteye sahip. Ligde üst üste oynayacağımız 4 maçı kayıpsız geçersek yarışta elimize yeni fırsatların geçeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Oynayacağımız her maçı final havasında görerek, mücadele edeceğiz. Derbide sahamızda karşılaşacağımız Beşiktaş'ı da yenersek şampiyonluk yolunda önümüz daha çok açılır. Tüm maçlarımızı kazanarak rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da değinen Jesus, Avrupa Ligi son 16 turu ve Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmak için mücadele edeceklerini kaydetti.
Jorge Jesus'tan dikkat çeken istatistik
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşirken teknik direktör Jorge Jesus'un bu turdaki performansı dikkat çekti. Daha önce çalıştırdığı takımlarda bu turda 5 maça çıkan Portekizli teknik adam, hepsinde turu geçmeyi başaran taraf oldu. Jorge Jesus, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Marsilya, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Tottenham ve Viktoria Plzen'e rakip olurken, bu 5 takımı da saf dışı bırakmayı başardı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maçlarda da bu turdaki başarısını tekrar etmeye çalışacak. Fenerbahçe, Sevilla ile ilk maçı 9 Mart'ta İspanya'da, rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
Tahkim Kurulu'ndan Jesus'a kötü haber!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen ceza onandı. Tahkim Kurulu, Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 1 maç men ve 26 Bin TL para cezası verilen Portekizli teknik adamın cezasının onandığını açıkladı. Jesus, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaşacağı erteleme maçında kulübedeki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, depremzede çocukları ağırlayacak
Süper Lig'de Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşılaşmasında maç öncesi seremonisinde depremzede çocukların misafir edileceğini duyurdu.
Kulüp başkanları Kadıköy'de tribünde olacak
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadeleyi tüm kulüp başkanları tribünde takip edecek. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine Süper Lig kulüp başkanları Kadıköy'deki mücadeleyi yerinde izleyecek. Fenerbahçe ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta erteleme maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.
Jesus tercihini yaptı! Batshuayi'nin yerine kim oynayacak?
Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Batshuayi'nin yokluğunda King'in forvette görev alması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında görev alamayacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi durumunda forma giyecek. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet bu sezon 10 maçta oynayabilmişti. Fenerbahçe'nin Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde de teknik ekibin görev vermesi halinde Kadıköy'de taraftarlarla buluşacak.
İsmail Kartal: "Kenetlenme devam etmeli"
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ve Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik adamı Mircea Lucescu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri hakkında konuştu. Antalya'da devre arası kampı yapan Kiev'in hazırlık maçını izleyen Kartal, "Kendimi geliştirmek adına burada takımları ve oyuncuları izliyorum. İnanın futbol konuşmak içimden gelmiyor. Trabzonspor'un, Basel ile geçen hafta sahasında oynadığı maçta Türkiye'nin nasıl kenetlendiğini gördük. Bu kenetlenmenin devam etmesi gerekiyor" dedi. Ülkemizde uzun yıllar çalışan Lucescu ise "Türkiye'nin yaşadığı bu durum, gerçekten büyük bir felaket. Türkiye'de yaşamış, Türk insanıyla bağlarını koparmamış biri olarak büyük üzüntü duyuyor ve yaşadığınız acıyı yürekten paylaşıyorum. Artık daha büyük acılar yaşanmaması adına çözümler üretilmeli" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe Konyaspor maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Fenerbahçe - Konyaspor: Son Form Durumları
Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.