Haber Tarihi: 20 Nisan 2025 18:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 18:36

Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle | Maçı Şifresiz İzle

Fenerbahçe - Kayserispor maçı beIN Sports şifresiz canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Kayserispor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kayserispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - Kayserispor maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle | Maçı Şifresiz İzle
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Fenerbahçe - Kayserispor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports kanalında yayınlanacak olması. Ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısında 3 puanı hedefliyor. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Kayserispor maçını canlı izlemek için beIN Sports kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek mümkün. Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.



FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot oldu. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, haftaya 71 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Kayserispor (Muhtemel): Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mehmet Eray, Carlos Mane, Nazon.


FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER

Kayserispor'da tam 9 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Kart cezaları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Housseini'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman; Fenerbahçe maçında sahada yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, pazar günü oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.


15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçından puan ya da puanlarla ayrıldı.

Ligde en son Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇTA 8 GOL OLDU

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etmişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

KADIKÖY'DE 24. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 64 gol atarken, konuk ekip 25 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.


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