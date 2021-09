Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü ile Alagöz Holding arasında kadın basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için anlaşma yapıldı.



Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ile sarı-lacivertli kadın basketbol takımının kaptanı Tuğçe Canıtez katıldı.



Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, anlaşmanın 1 yılı kapsadığını ifade etti.



Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda her zaman zirveyi hedeflediğini belirten Kızılhan, "Geçen sezonu namağlup tamamladık. Bu sene de tek hedefimiz namağlup şampiyon olmak ve özlem duyduğumuz Avrupa kupasını ülkemize getirmek. Bir diğer iş birliğimiz 2021-2022 futbol sezonu boyunca stadyum reklam kullanım sözleşmesini kapsıyor olacak. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.



Kemal Danabaş ise kadın basketbol takımının tüm Türk kadınını gururlandırdığını vurgulayarak, şunları aktardı:



"Fenerbahçe ailemizin en yeni üyesi Alagöz Holding'e ve yönetim kurulu başkanına aramıza hoş geldin demek için bir aradayız. Camiamızın yüz akı, istikrarlı performansıyla yalnızca camiamızı değil ülkenin tüm kadınlarını gururlandıran kadın takımımız, her daim önemli markalarla anılan bir takımdır. Kadın basketbol takımımızın bu profili camiamız için övünç kaynağıdır. Ali Koç önderliğinde geçen sene yaşadığımız başarıları aşmak en büyük hedefimizdir. Büyük hedeflerle başlayan sezonlarda iş ortaklarının birbirini iyi anlaması tek yumruk olarak bir sinerji yaratması çok önemli diye düşünüyorum. Alagöz Holding ile bu ruhu erkenden yakaladık. İş birliğimiz hayırlı uğurlu olsun."



Cantürk Alagöz: "Bu camianın bir tarafında olmak bizim için şeref ve gururdur"



Cantürk Alagöz Fenerbahçe'ye, isimlerine formalarında yer verdiği için teşekkür etti.



Camianın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti:



"Bu camianın bir tarafında olmak bizim için şeref ve gururdur. İnanılmaz heyecanlıyım, kendimi nikah masasına oturmuş gibi hissediyorum çünkü Fenerbahçe benim çocukluk aşkım. Bu büyük camia çok daha büyük yerlerde olacaktır. İnanılmaz mutluyum. Kadın basketbol takımı benim için çok daha değerli ve anlamlı. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Her isim her formaya yakışmaz. Ben Fener aşkıyla büyüdüm, bu aşkı taçlandırıyorum. Bu sponsorluk inşallah hayırlı olsun."



İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ve forma hediye takdimiyle sona erdi.