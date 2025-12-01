Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 12:07 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 12:07

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında şampiyonluk düğümünü sıkacak olan dev derbi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin internette en çok arattığı "Fenerbahçe Galatasaray maçı nerede oynanacak?" ve "derbi hangi stadyumda?" soruları yanıt buldu. İki ezeli rakip, Kadıköy'ün büyüleyici atmosferinde kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Abone Ol
İşte dev derbinin oynanacağı stadyum, maç saati ve bilet durumuna dair tüm merak edilenler...
🏟️ Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Hangi Stadyumda?

2025-2026 sezonunun en kritik virajlarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Konum: Kadıköy, İstanbul

Stadyum Kapasitesi: Yaklaşık 50.000

Zemin Durumu: Hibrit Çim (Derbiye özel bakım yapıldı)

Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması ve derbiye özel koreografilerle "mabed" olarak adlandırdıkları Şükrü Saracoğlu'nda yoğun bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

🗓️ Derbi Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?

Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadele bu akşam (1 Aralık 2025, Pazartesi) gerçekleşecek.


Maç Saati: 20.00

Yayıncı: beIN Sports 1

Hakem: Yasin Kol

🎫 Deplasman Tribünü Seyircisi Olacak Mı?

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Galatasaray taraftarlarının stadyumdaki deplasman tribününde yer alıp almayacağı maç gününe kadar en çok merak edilen konulardan biriydi. Son yıllardaki uygulamalar gereği, derbilerde deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların da kendilerine ayrılan %5'lik kontenjanla (yaklaşık 2.500 kişi) Ülker Stadyumu misafir tribününde yerlerini almaları öngörülüyor.

🚀 Maçın Önemi ve Puan Durumu

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu maç, sadece 3 puan değil, aynı zamanda psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe: Ev sahibi avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek ve zirve yarışında "ben de varım" demek istiyor.

Galatasaray: Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemeyi hedefliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Turgay Demir: 'Beşiktaş'ın gerçeği bu' Beşiktaş Turgay Demir: "Beşiktaş'ın gerçeği bu"
Altınordu'dan mağlubiyet serisi TFF 2. Lig Altınordu'dan mağlubiyet serisi
Göztepe, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor Trendyol Süper Lig Göztepe, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor
Bodrum FK evinde tam gaz devam ediyor Spor Toto 1. Lig Bodrum FK evinde tam gaz devam ediyor
Anderson Talisca'dan derbi paylaşımı: 'Buradan çıkış yok' Fenerbahçe Anderson Talisca'dan derbi paylaşımı: "Buradan çıkış yok"
Trabzonspor'da Pina'dan yükselen grafik Trabzonspor Trabzonspor'da Pina'dan yükselen grafik
Fenerbahçe Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler Gündem Fenerbahçe Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler
Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (GS-FB) Gündem Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)
Beşiktaş'ta muhteşem ikili: Jota & Bilal Beşiktaş Beşiktaş'ta muhteşem ikili: Jota & Bilal
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Real Madrid'de Arda Güler tartışması büyüyor
2
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!
3
Sadettin Saran'dan derbi öncesi prim kararı
4
Pogba'dan taraftara Galatasaray mesajı!
5
Abdullah Avcı, Süper Lig'e Rizespor ile dönüyor!
6
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder fırtınası!
7
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.