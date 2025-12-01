Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

İşte dev derbinin oynanacağı stadyum, maç saati ve bilet durumuna dair tüm merak edilenler...

2025-2026 sezonunun en kritik virajlarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Konum: Kadıköy, İstanbul

Stadyum Kapasitesi: Yaklaşık 50.000

Zemin Durumu: Hibrit Çim (Derbiye özel bakım yapıldı)

Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması ve derbiye özel koreografilerle "mabed" olarak adlandırdıkları Şükrü Saracoğlu'nda yoğun bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadele bu akşam (1 Aralık 2025, Pazartesi) gerçekleşecek.

Maç Saati: 20.00

Yayıncı: beIN Sports 1

Hakem: Yasin Kol

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Galatasaray taraftarlarının stadyumdaki deplasman tribününde yer alıp almayacağı maç gününe kadar en çok merak edilen konulardan biriydi. Son yıllardaki uygulamalar gereği, derbilerde deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların da kendilerine ayrılan %5'lik kontenjanla (yaklaşık 2.500 kişi) Ülker Stadyumu misafir tribününde yerlerini almaları öngörülüyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu maç, sadece 3 puan değil, aynı zamanda psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe: Ev sahibi avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek ve zirve yarışında "ben de varım" demek istiyor.

Galatasaray: Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemeyi hedefliyor.