Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 12:07 -
Güncelleme Tarihi:
01 Aralık 2025 12:07
Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında şampiyonluk düğümünü sıkacak olan dev derbi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin internette en çok arattığı "Fenerbahçe Galatasaray maçı nerede oynanacak?" ve "derbi hangi stadyumda?" soruları yanıt buldu. İki ezeli rakip, Kadıköy'ün büyüleyici atmosferinde kozlarını paylaşacak.
İşte dev derbinin oynanacağı stadyum, maç saati ve bilet durumuna dair tüm merak edilenler...
🏟️ Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Hangi Stadyumda?
2025-2026 sezonunun en kritik virajlarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.Konum: Kadıköy, İstanbulStadyum Kapasitesi: Yaklaşık 50.000Zemin Durumu: Hibrit Çim (Derbiye özel bakım yapıldı)Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması ve derbiye özel koreografilerle "mabed" olarak adlandırdıkları Şükrü Saracoğlu'nda yoğun bir atmosfer oluşturması bekleniyor.🗓️ Derbi Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?
Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadele bu akşam (1 Aralık 2025, Pazartesi) gerçekleşecek.
Maç Saati: 20.00Yayıncı: beIN Sports 1Hakem: Yasin Kol🎫 Deplasman Tribünü Seyircisi Olacak Mı?
İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Galatasaray taraftarlarının stadyumdaki deplasman tribününde yer alıp almayacağı maç gününe kadar en çok merak edilen konulardan biriydi. Son yıllardaki uygulamalar gereği, derbilerde deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların da kendilerine ayrılan %5'lik kontenjanla (yaklaşık 2.500 kişi) Ülker Stadyumu misafir tribününde yerlerini almaları öngörülüyor.🚀 Maçın Önemi ve Puan Durumu
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu maç, sadece 3 puan değil, aynı zamanda psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.Fenerbahçe: Ev sahibi avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek ve zirve yarışında "ben de varım" demek istiyor.Galatasaray: Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemeyi hedefliyor.
