Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok isimle temas halinde.Yönetim, Portekizli hocanın istediği bölgelere takviye yaparak sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Kanarya'nın transfer operasyonununda öncelikli mevki ise sol bek. Jorge Jesus'un da kararı sol tarafa takviye yapılması yönünde.Savunmanın solu için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye Danimarkalı sol bekönerildi. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldı. Ayrıca transfer için futbolcunun kulübü ile temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor.5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim. Dyhr bu sezon toplamda 22 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.Fenerbahçe'de savunmasının solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu.