Fenerbahçe'de Bruma krizi!

Fenerbahçe, hem PSV'yi hem de Bruma'yı ikna ederek Portekizli oyuncuyu Süper Lig'de transfer dönemi bitmeden başka bir takıma kiralamanın planlarını yapıyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bruma krizi!
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07 Eylül 2022 08:21
Fenerbahçe'de Bruma krizi yaşanıyor.

Transferi taraftar üzerinde şaşkınlık yaratan Portekizli kanat oyuncusu bekleneni veremedi. Avrupa listesinin dışında kalan 27 yaşındaki futbolcunun ligde de 14 yabancı kuralı nedeniyle kadroda olmama ihtimali yüksek.

Sarı-Lacivertliler'in Bruma'yı 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması, yönetimin elini kolunu bağladı.

Fenerbahçe, hem PSV'yi hem de Bruma'yı ikna ederek Portekizli oyuncuyu Süper Lig'de transfer dönemi bitmeden başka bir takıma kiralamanın planlarını yapıyor. 

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