Fenerbahçe'de Arda Güler yıldızları hatırlattı

Dünya futbolunda geçmişten bugüne kadar 10 numaralı forma hep başka bir yerde durdu, gönüllerde hep ayrı bir yeri oldu. Arjantin'de Diego Maradona, Brezilya'da Pele, Zico, Ronaldinho, Almanya'da Matthaus, Kolombiya'da Valderrama, İtalya'da Roberto Baggio, Fransa'da Zinedine Zidane, Barcelona'da Messi ve Roma'da Totti bir çırpıda akla gelen efsanelerdir 10 numara içerisinde...Fenerbahçe'de de kulüp tarihinde bu formanın hep ayrı bir hikayesi oldu. Ancak bu sezon farklı bir hikayeye başlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 2022-2023 sezonunda forma numaraları belli olurken, takımın 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler'e 10 numaralı forma verildi.Geçen sezondan bu yana yetenekleri, gol ve asist katkısı, orta sahada taraftarları heyecanlandıran futboluyla kısa sürede çok sevilen Arda, kulüp tarihinin en önemli forma numarasını aldı.Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Şeref Has, Cemil Turan, Selçuk Yula, Oğuz Çetin, Jay Jay Okocha, Haim Revivo, Tuncay Şanlı, Alex de Souza, Robin Van Persie ve Mesut Özil gibi hem efsaneleşmiş hem de çok ünlü isimlerin giydiği 10 numara, artık Arda Güler'de olacak.Son şampiyonluğunu 2014 yılında alan Fenerbahçe, bu büyük hasreti bitirmek isterken, Arda da 10 numaralı forma ile şampiyonluk yaşayan efsanelerin arasına katılmak istiyor.Özellikle Lefter'in, zamanında Tuncay Şanlı ve Alex'e bizzat kendi elleriyle emanet ettiği 10 numara, kulüp tarihinde unutulmaz başarılar kadar, üzücü kavgalara, hatırlanmak istenmeyen futbolculardan sürpriz yıldızlara kadar birçok önemli olayı yaşadı.Taraftarların sevgilisi haline gelen ve şu anda da arkasında büyük bir destek bulan Arda Güler, sarı-lacivertli kulübün tarihinde 10 numaralı formayı alan en genç oyuncu olarak şimdiden tarihe geçti.10 numaralı forma, sadece başarılarla değil, kavgalarla da anıldı. 1991 yılında büyük bir sansasyon yaratarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tanju Çolak henüz imza töreninde 10 numaralı formayı aldığını söyleyince, takımda bu formanın sahibi olan Oğuz Çetin'le sorun yaşamaya başladı. 1988'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 103 gollü unutulmaz şampiyonlukta 10 numarayı giyen ve ardından takım kaptanı olan Oğuz Çetin, Tanju Çolak'ın kendisine sormadan böyle bir açıklama yapmasına içerleyince, 10 numarayı vermeyeceğini belirtmişti.İkili arasında ciddi soruna neden olan bu forma için dönemin Fenerbahçe Yönetimi, hemen bir karar alıp farklı bir yolu denedi. Her iki futbolcunun 10 numarayı giymesi veto edilirken, aynı dönemde transfer edilen Brezilyalı futbolcu Gerson Caçapa 10 numarayı teslim aldı.Sarı-lacivertlilerde 10 numaralı forma herkese başarı getirmedi. 1998'de transfer olup, 1999'da kısa bir süre 10 numarayı taşıyan Sergen Yalçın başarılı olamadı. 2017'de takıma transfer olan Giuliano, 20 numaralı formayla oynuyordu. 1 sezon sonra 10 numarayı alan Brezilyalı yıldız, sadece bir resmi maçta bu formayı giyebildi, ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer edildi.2019 yılında yine büyük umutlarla gelen Max Kruse, iyi başladığı sezonun sonunda maaşlarını alamadığı için kulüple ters düştü ve iş mahkemelik oldu. Kruse, unutulmak istenen 10 numaralar arasına girdi. 2020-21 sezonunda gelen Mbwana Samatta da takımda 10 numarayı giydi. Ancak Samatta, kulübün fiyasko transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.F.Bahçe tarihinde 10 numaralı formayı taşımış 3 büyük efsane Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza, heykelleriyle Kadıköy'ün simgesi haline geldi. Stadın hemen karşısında bulunan Yoğurtçu Parkı önünde heykelleri yan yana duran efsaneler, taraftarları gururlandırıyor.Alex de Souza, Fenerbahçe tarihinde kırdığı rekorlar ve attığı gollerle sembolleşti. Brezilyalı yıldız 20 numaralı formayla başladığı sarı-lacivertli kariyerinde daha sonra hem 10 numara hem de kaptan oldu.Brezilyalı yıldız Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün tarihinde her zaman unutulmaz bir yere sahip oldu. 2004'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 2012'ye kadar forma giyen Alex, kırdığı rekorlar ve elde ettiği başarılar her zaman fark yarattı.İlk geldiği sezon 20 numaralı formayı alan Brezilyalı, 2007'de ise 10 numaraya ve kaptanlığa terfi etmişti. Fenerbahçe'de 344 resmi maçta 172 gol atıp, 151 asist yapan Alex; 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kaldırdı. Alex, 2008'de takım Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kadar çıkarken turnuvada 10 maçta 5 asist 2 gol attı, asist kralı oldu.2009'da Lefter Küçükandonyadis'in elini öperek 10 numaralı emaneti taşıyan Alex, kulüp tarihinde heykeli dikilen 2. isim olmayı başardı.Türkiye'de takımlardaki forma numaralarının sabitleştirilmesi 2000-2001 sezonunda başladı. Daha önce takımlarda oyuncular 1'den 11'e kadar sıralanıyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın o dönemde başlattığı çalışmaya uyarak takımlarda futbolculara 1'den 99'a kadar numara seçme şansı tanıdı. 2000-2001 sezonunda da kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de 10 numaralı forma Haim Revivo'ya gitti.Dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli'nin büyük uğraşları sonucu İspanya'nın Celta Vigo takımından alınan Revivo, kulübün ilk resmi 10 numarası oldu. 2000-2003 arası Fenerbahçe'de oynayan İsrailli futbolcu, 67 lig maçında 30 gol attı, 1 lig şampiyonluğu yaşadı.10 numaralı formalar arasında en büyük gururu hiç kuşkusuz Tuncay Şanlı yaşadı. 1907 yılında kurulan kulübün bir asrı devirdiği sezonda 10 numaralı forma Tuncay Şanlı'ya aitti.Kulüp tarihine golleriyle ve şampiyonluklarıyla damgasını vuran Tuncay Şanlı, aynı zamanda 2006-2007 sezonunda yani kulübün 100. yılında hem 10 numarayı giyiyordu hem de takımın kaptanlarından biriydi.2006-07 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Fenerbahçe'de kupa seremonisinde Ümit Özat'la beraber kupayı kaldıran ilk isim olan Tuncay Şanlı, adını tarihe altın harflerle yazdırmış oldu.2002'de transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpte 2003-2007 arası 10 numaralı formayı giyen Tuncay Şanlı, 3 lig şampiyonluğu kazanırken, 204 maçta 77 gol attı, 25 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 3 gol atıp bu dev turnuvada hat-trick yapan ilk Türk futbolcu olurken de sırtında 10 numarası vardı Tuncay'ın.