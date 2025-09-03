Fenerbahçe'de adaylar: Spalletti ve Conceiçao

Fenerbahçe, Mourinho sonrası teknik direktör arayışını sürdürüyor. Gündemdeki isimler arasında Luciano Spalletti ve Sergio Conceiçao öne çıkıyor.

calendar 03 Eylül 2025 00:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamayan ve teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı.
 
İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde öne çıkan isimlerden biri, İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Luciano Spalletti. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı ve temasların başlatılabileceği öne sürüldü.
 
Bir diğer güçlü aday ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao. Portekizli teknik adamın da kulüpsüz olması, Fenerbahçe yönetiminin ilgisini çekiyor.
 
Yeni sezon öncesinde teknik direktör sorununu en kısa sürede çözmek isteyen Fenerbahçe, takımı yeniden yapılandırmak ve Avrupa'da başarıya ulaşmak için tecrübeli bir isimle anlaşmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
