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Fenerbahçe bu alanda ligin son sırasında!

9 hafta sonunda düşme hattına iyice yaklaşan Fenerbahçe, birçok istatistikte ligin en kötü takımı konumunda!

Fenerbahçe bu alanda ligin son sırasında!
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22 Ekim 2018 10:46
Fenerbahçe, kabustan bir türlü uyanamadı. Son olarak Sivas deplasmanından da 1 puanla dönen Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda 9 hafta sonunda düşme hattının hemen üzerinde kendine yer buldu.

Geride kalan 9 maçta ortaya çıkan istatistikler, şu anki konumun tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Kadrosunda Slimani, Soldado, Frey, Ayew, Benzia, Valbuena gibi hücum oyuncuları bulunan Fenerbahçe, attığı 6 golle ligin en az skor üreten takımı konumunda.

Ayrıca sadece Konya'da 1 kez ağları havalandıran Sarı-Lacivertliler, deplasmanda da en az gol sevinci yaşayan ekip. Cocu'nun öğrencileri, yüzde 35'lik şut isabeti, yüzde 16'lık net pozisyona gole çevirme oranlarıyla da ligin dibinde yer alıyor...

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