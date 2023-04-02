Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 15:58

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hagi statta? FB - BJK maçı hangi stadyumda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hagi statta, hangi stadyumda? Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi geri sayım başladı. Dev maça saatler kala Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da merak konusu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev yapacak. Fenerbahçe'de isim, Beşiktaş'ta ise 3 isim maçta süre alamayacak. Peki, FB - BJK derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB BJK muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hagi statta? FB - BJK maçı hangi stadyumda?
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lider Galatasaray'ın 11, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Siyah Beyazlılar derbiye 3 puan için çıkacak. Şampiyonluk yarışında kritik mücadeleye sahne olacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmaya saatler kala gözler Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? FB BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta? 
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER


Beşiktaş'ta Dele Alli ile Saiss ve Rosier'in maç kadrosunda yer alması beklenmezken Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi kadroda yer almayacak. Ayrıca Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia



Beşiktaş
Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar



DERBİDE 357. RANDEVU



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

SON 3 MAÇ ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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