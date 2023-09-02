Haber Tarihi: 02 Eylül 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 10:45

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi Grubu Fikstürü 2023

Fenerbahçe Konferans Ligi Grubu 2023 (Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland) Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecekleri grup ve rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. İşte Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi grubu fikstürü

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi Grubu Fikstürü 2023
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UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin kaçıncı torbada olduğu, merak konusu olurken birçok sporsever de sarı-lacivertli ekibin rakiplerini araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz dün Twente ile kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler bu maçta rakibini 1-0 yendi. Peki Fenerbahçe kaçıncı torbada? 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri kim? 
FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ GRUBU FIKSTÜRÜ


Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin fikstürü şöyle:

21 EYLÜL PERŞEMBE

Fenerbahçe - FC Nordsjaelland

5 EKİM PERŞEMBE

FC Spartak Trnava - Fenerbahçe


26 EKİM PERŞEMBE

Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945

9 KASIM PERŞEMBE

PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe

30 KASIM PERŞEMBE

FC Nordsjælland - Fenerbahçe

14 ARALIK PERŞEMBE

Fenerbahçe - FC Spartak Trnava

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ H GRUBU RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu:

H Grubu:

• Fenerbahçe
• Ludogorets
• Spartak Trnava
• Nordsjaelland

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ D GRUBU RAKİPLERİ

Club Brugge

Bodo/Glimt

Beşiktaş 

Lugano

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA KONFERANS LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?

1. TORBA
Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA
PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. TORBA
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniFrankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ 2023-2024 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.

Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

UEFA KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLER

Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.

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