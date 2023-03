Fatih Tekke'den Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından konuştu.



Fatih Tekke, "Maçın başında da söyledim rakibimiz rotasyonla başladı. Beklediğimiz gibi oynadılar. Oyunun ilk bölümünde biraz ön alan baskısı yaptık. Uzun vurmalarını, kenardan oynamalarını sağladık. Biz geçiş hücumundan yakaladığımız pozisyonlar var. Sette istediğim düzeyde olmadı. Zor bir maçtı. 3-0, şaşırtmasın. Oyuncularım bu kadar uzun süreden sonra iyi cevap verdi. Oyun genel hatlarıyla istediğimiz gibi gitti. 10 kişi kaldığında rakip, 5 dakika falan düzensizlik oldu. Ondan sonra onu düzelttik. Bizim için önemliydi. Rakibimizle aynı puandayız. Her maçımız zor. Bu tip maçları kazanmamız lazım, en azından kaybetmememiz lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Dışarıdan insanların bilmediği birçok şey var. Diğer kulüplerle aynı şartlarda değiliz. Önemli bir galibiyetti. Beşiktaş maçı var. Biz yine her maça olduğu gibi hemen hazırlanacağız. Puan ve puanlar almamız lazım. Hala diyorum ben, işimiz kolay değil." dedi.



Ligde arka arkaya 3 galibiyet aldıkları hatırlatılan genç teknik adam, "Bu iş bir süreç işi. Hoca geldi, 1 haftada, 10 günde, 2-3 ayda çok net değişimler göstermesi mümkün değil. Öyle bir şey yok futbolun içinde. Sadece bir oyuncunun, 20 gündür bizimle, olayı tam algılamaması bütün oyun şablonunu, pası, formasyonu etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Oynamak isteyen bir takımız ama takımımızın kapasitesi belli. Çok iyi mücadele eden iyi oyuncular var. Hala istediğim ritim yok ama o ritmi bulacağımızı düşünüyorum. Bu bir süreç, kolay bir şey değil. Bütün takımlar içinde işi en zor olan takım biziz. Biz bugün önemli, cesaret verici bir 3 puan aldık" sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.



"Çok zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı." diyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:



"Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim."



Kalan haftalarda işlerinin zor olduğunu söyleyen Tekke, "İyi gidiyoruz ama işimiz çok zor. Ligdeki sıralama ile ilgilenmiyorum. Galip gelebileceğimiz maçları kazandığımızda çok zor olan bir şeyi yani ligde kalmayı başarmış olacağız. Şu an hiçbir şeyi başarmış değiliz. Ancak galibiyet oyuncularım ve camia adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ