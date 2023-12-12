Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:11

Faruk Koca ile Fahrettin Koca Akraba mı?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Peki, Faruk Koca ile Fahrettin Koca Akraba mı?

Faruk Koca ile Fahrettin Koca Akraba mı?
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Peki, Faruk Koca ile Fahrettin Koca Akraba mı? İşte, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında bilgiler...

Faruk Koca Fahrettin Koca Akraba mı?

Fahrettin Koca, 1965 yılında doğan bir Türk hekim, bürokrat ve siyasetçidir. Aynı doğum yılına sahip olan Faruk Koca ise bir Türk siyasetçisidir. Fahrettin Koca ve Faruk Koca arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

Faruk Koca kimdir?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.

2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
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