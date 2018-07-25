Fabri neden gitti? Yerine kim gelecek?

Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a göndermesi ve yerine yapacağı yeni transferle ilgili detaylara Sporx ulaştı. İşte ayrıntılar...

24 Temmuz 2018 14:17
Fabri neden gitti? Yerine kim gelecek?
SPORX ÖZEL - Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi başarılı kaleci Fabri'nin İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'a satılması, siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı. Bu ayrılıkla ilgili detaylara Sporx ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçları öncesinde Fabri'yi elden çıkarma kararı alan Beşiktaş'ın bu kararının altında yatan neden ortaya çıktı.

FULHAM'IN TEKLİFİ İLK OLARAK REDDEDİLDİ!

Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade, Fulham'ın mevcut kaleci antrenörü olarak çalışırken, Fabri'nin transfer edilmesi yönünde bir rapor hazırladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fulham'ın transfer teklifine ilk olarak olumsuz yanıt verdi. Ancak daha sonra kararın değişmesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

OSPINA İÇİN 'EVET' YANITI GELDİ, FABRI GİTTİ!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın kiralanması için İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alınca, Fabri'nin Fulham'a gidişine onay verdi. 29 yaşındaki Ospina'nın kiralık transferi için anlaşma sağlayan Beşiktaş, daha sonra Fulham'ın 6 milyon euroluk teklifine 'Evet' yanıtı verdi.

Siyah-beyazlıların kısa bir süre sonra, Ospina'nın transferini açıklaması bekleniyor.



Kaynak: Sporx.com
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