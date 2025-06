2023 yılında Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda boşandıklarını duyurdu. İşletmeci kimliği ile tanınan Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir merak ediliyor.



MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?



1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, pek çok ünlü restoranın işletmeciliğini yapmasıyla tanınıyor. 2019 yılında tanışan çift, 2023 yılında sade bir nikah töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can isimli bir oğlu bulunan Aksakallı, 25 Haziran 2025 tarihinde Ezgi Mola ile boşandıklarını duyurdu.



Mustafa Aksakallı şimdilerde Alaçatı'da ünlü isimlerin uğrak noktası olan bir mekanın işletmeciliğini yapıyor.



EZGİ MOLA MUSTAFA AKSALLI BOŞANDI MI?



2023 yılında ailelerinin katıldığı sade bir nikahla hayatlarını birleştiren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşandıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

