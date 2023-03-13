EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de maaş ödeme tarihi oldu. EYT düzenlemesinden faydalanacak olan vatandaşlar, ilk maaşların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.Başvurularla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.Yasayla ilgili öne çıkan başlıklar- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.