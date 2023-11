Exxen üyelik iptali 2023: Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu olacak olan Exxen üyelik nasıl? Exxel üye ol diyerek Exxen fiyatları ne olacak? Exxen nasıl izlenir gibi sorular sıklıkla soruluyor. Şu ana kadar Exxen içinde yer alacak yapımların bir kısmı da belli oldu, ünlü programcılardan belgesel film ve dizilerin yer alacağı Exxen kaç para merak ediliyor.Eğer Exxen platformundan memnun kalmadıysanız ya da iptal etmek istiyorsanız, Netflix ve benzer platformlarda olduğu gibi birkaç tıklama ile işlemi tamamlamanız mümkün.1 – İlk olarak www.exxen.com/tr adresini açın ve hesabınıza giriş yapın.2- Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve Hesap ve Ayarlar bölümüne geçiş yapın.3 – Abonelik Bilgilerim kısmında abonelik durumunun sağında bulunan Üyeliğimi İptal Et bağlantısına gidin4 – Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?" uyarısı karşınıza çıkacak.5 – Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız."Your profile has deleted" (profiliniz silinmiştir) uyarısı hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Geri giriş yapmaya çalıştığınız takdirde hesabınıza giriş yapamayacaksınız. Böylece Exxen aboneliğiniz de durdurulmuş olacaktır.Exxen üyelik ücreti açıklandı ve belli olarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı. Exxen Üye olmak isteyenler 9.90 Türk Lirası ₺ ödeyerek abone olabliecek. Ayrıca Exxen platformunda hiç reklam izlemeden de abonelik alabilirsiniz ve bunun için de aylık 19.90 Türk Lirası ₺ ödeme taparak Exxen üye ol işlemini başlatabileceksiniz.Exxen platformunu ücretsiz 7 gün boyunca izleyebilmeniz mümkün. Deneme paketi olarak geçen Exxen 7 gün ücretsiz izlemek için www.exxen.com adresine girerek 7 Gün ücretsiz butonuna basarak ilgili adımları takip edebilirsiniz.Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.Yazar ve oyuncu kimliği ile tanınan mizahçı Feyyaz Yiğit'in Exxen için yeni bir proje yapacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklandı.Acun Ilıcalı, Exxen üzerinde yayına başlayacak yarışma programı Fight Club'ı duyurdu. 11 yarışmacı dövüşçünün aralarında boks yaparak yarışacağı programın Exxen üzerinde yayınlanacağı duyuruldu.1 Ocak'tan sonra yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasının Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir tarafından sunulacağı açıklandı.Dizi konusunda iddialı olan Exxen platformu içinde Hükümsüz, Sihirli Annem, Zehirli Çicekler, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Dadı, Eziklerin Savaşı, Yaş 17 isimli diziler Exxen üzerinde yayında olacak.Yılların ünlü talg showcusu Beyazıt Öztürk ile komedyen İbrahim Büyükak Pişti isimli programları ile Exxen üzerinde yayın yapacaklar. Program Exxen platformu üzerinde yayınlanacak ve 1 Ocak 2021'den sonra yayınlanacak.Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.