Evde bayram konserleri nerede yapılıyor?

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs arasında düzenlenen ve müziğin farklı türlerinden oluşturulan renkli konser programı gönüllere dokunuyor. Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konser programına bu kez Efes Antik Kenti ev sahipliği yaptı.Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerde, Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak.Açıklamada, ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak konserin programı şu şekilde aktarıldı:"19 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - "Marifetnağme" Türk Müziği KonseriErzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Folk Rock Ezgileri (Kapadokya)21 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)22 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)23 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)24 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)25 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)26 Mayıs - Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"Açıklamada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgın kapsamında gerekli tedbirlerin alınacağı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacağı bildirildi.İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" başlıklı bir video da paylaştı. Tanıtım filminde konser takvimi ve içeriğine ilişkin bilgiler yer alıyor.