Bugün okul var mı? 10 Mayıs cuma okullar tatil mi? 2024

Bugün okullar tatil mi, sorusu gündeme gelen konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Bugün okul var mı sorusunun yanıtı, bugün milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 74 yaşındaki okul müdürünü, okula getirdiği silahla gözünü kırpmadan öldüren 17 yaşındaki öğrenci, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayın ülke genelinde yankı bulmasının ardından binlerce okulda yüz binlerce öğretmen iş bırakma eylemine katılacağını açıkladı. 1 günlük iş bırakma grevini 10 Mayıs Cuma günü gerçekleştirecek olan öğretmenler, sendikaların öncülüğünde eyleme katılım sağlayacak ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunulacak. Peki, 10 Mayıs Cuma günü okul var mı, bugün okullar tatil mi? İşte, Cuma günü okullara gidip gitmeyeceğini merak eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılan önemli detaylar



BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (10 MAYIS)



10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Öğrenciler de 10 Mayıs Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri yarın okulların tatil edildiği ddialarını yalanlanırken okulların açık olacağı vurguladı.

10 Mayıs 2024 Cuma gününün okullarda tatil olmasına yönelik alınmış bir karar yok. Bu nedenle okullarda eğitim aynı şekilde gerçekleşecek.

Bugün okul var mı 10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi İş bırakma kararı alınmıştı...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı. Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, sendikaların eylem kararları geçerli mazeretler arasında sayıldığından idari cezalarla ilişkilendirilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sendikaların aldığı bir günlük iş bırakma kararına uyarak eyleme katılan öğretmenler hakkında soruşturma açması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin trajik ölümü nedeniyle derin bir üzüntü içinde olan eğitim camiasına, bakanlık yetkililerinin de destek vereceği öngörülüyor. Diğer yandan, işlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler sendikalar tarafından öğretmenlere yapılacak.