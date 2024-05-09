Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 12:16

Memurlar İş Bırakma Eylemi Yapabilir mi?

Kamu görevlilerinin, iş bırakma eylemi de dahil olmak üzere grev gibi toplu işçi eylemlerine katılması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunlara göre memurların iş bırakma eylemi yapması yasal olarak mümkün değildir.

Memurlar İş Bırakma Eylemi Yapabilir mi?
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Ancak, memurlar sendikal faaliyet kapsamında iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların faaliyetlerine katılabilirler. Bu kapsamda, sendikalar tarafından düzenlenen protesto yürüyüşlerine, mitinglere veya diğer eylemlere katılmak mümkündür.

Ayrıca, memurların bazı durumlarda iş bırakma eylemine benzer eylemler yapmalarına yasal olarak izin verilebilir. Örneğin, memurların yoğun ve haksız iş yükü nedeniyle toplu olarak istifa etmeleri veya tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle işyerlerini terk etmeleri gibi durumlar, iş bırakma eylemi olarak değerlendirilmeyebilir.

Memurların iş bırakma eylemi yapması durumunda, disiplin cezası ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. Disiplin cezasının türü ve ağırlığı, eylemin kapsamına ve etkisine göre değişiklik gösterebilir.

Son yıllarda, memurların iş bırakma eylemi yapmasına ilişkin bazı yasal gelişmeler de olmuştur. Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında verdiği bir kararda, sendikal faaliyet kapsamında iş bırakma eylemlerine katılan memurların disiplin cezası ile cezalandırılmasının "sendikal faaliyetin engellenmesi suçu" oluşturacağına ve bu durumun memurların anayasal haklarını ihlal edeceğine karar vermiştir.

Memurların iş bırakma eylemi yapması konusundaki yasal durum karmaşık ve tartışmalıdır. Bu nedenle, memurların böyle bir eyleme katılmadan önce yasal haklarını ve olası sonuçları dikkatlice incelemeleri önemlidir.
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