Sertab Erener Eurovision 2024 şarkı yarışması izle

Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı.

2024 Eurovision şarkı yarışmasına İsveç'in Malmö şehrinde ev sahipliği yapılıyor. Birçok ülkenin katıldığı yarışmada birincinin hangi ülke olduğu merak ediliyor. Avrupa ve dünyanın yakından takip ettiği yarışmada bu yıl 11 yılın ardından Sertap Erener sahne aldı. Peki, Eurovision şarkı yarışmasını hangi ülke kazandı, birinci kim oldu, ne zaman belli olacak?

Eurovision 2024 bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. Dünyanın en önemli müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision'da bu yıl yarı final öncesinde 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısı ile ülkemize birincilik getiren Sertab Erener'de sahne alacak. Eurovision şarkı yarışmasını hangi ülke kazandı, birinci kim oldu, ne zaman belli olacak?



SERTAB ERENER EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI