Yarın okullar var mı? 10 Mayıs cuma günü okul var mı? 2024

Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemine katılacağını açıkladı. İş bırakma eylemi açıklamaları ardından okulların tatil olup olmayacağı soruları gündeme geldi. Peki, okullar yarın açık mı, okullar cuma günü tatil mi?



YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Türk Eğitim-Sen tarafından öğretmenlerin okullarda ders yapmayacağı, eylemlerde bulunacağı belirtildi. Tüm Türkiye genelinde alınan bu karar sonrasında öğretmenler eyleme geçecek. 9 Mayıs ve 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek eylemler sırasında dersler yapılmayacak.



Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir bildirimin yapılması ise beklenmiyor. Bu noktada her okul ve öğretmenin, sınıflara kendi inisiyatifiyle bilgilendirme yapması öngörülüyor.



MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.



BAKAN TEKİN, EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin dört eğitim sendikasıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." diyen bir medeniyetin ve "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." cümlesiyle öğretmenlik mesleğini kutsayan bir geleneğin sahipleri olduklarını vurguladı.



"ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"



Bakan Tekin; bir eğitimci, bir baba ve bir vatandaş olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güven içinde eğitim görebilmeleri, öğretebilmeleri için gereken her şeyi yapmak konusunda kararlı olduklarını bildirdi.



"Öğretmenlerimize yönelecek hiçbir baskı ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi, öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi buradan bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diyen Tekin, yaşanan acı olayın eğitim camiası olarak derinlemesine mücadele ettikleri bir konu olan eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.



Bu soruna çözüm üretmenin topyekûn ve kararlı bir mücadele ile mümkün olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Bizler bu konuda alınması gereken bütün tedbirleri bugüne kadar almaya çalıştık, almaya devam edeceğiz ancak bu konuda velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve kısacası tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını, kendi sorumluluklarını daha özenli bir biçimde yerine getirmelerini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.



Bakan Tekin, öğretmen başta olmak üzere ailesine, topluma ve milletine saygıyı emreden geleneğe ve değerlere, eğitim öğretim süreçlerinin içinde daha belirgin bir biçimde yer vermeyi önemsediklerini söyledi.



Öğretmenlerden de bir beklentisinin bulunduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Aramızdaki her türlü fikir, düşünce ayrılıklarını, yaşam tarzı farklılıklarını bir tarafa bırakarak mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımızın hukukuna bir milyondan fazla mensubu bulunan bir aile havasında hep beraber sahip çıkalım." dedi.

