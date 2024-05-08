Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid-Bayern Münih maçı şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Real Madrid ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, rövanş mücadelesine moralli çıkıyor. Eflatun-beyazlılarda ilk maçta iki gol atan Vinicius Junior'un performansı dikkat çekti. Bayern Münih ilk maçta geriye düşmesine rağmen 4 dakika da bulduğu 2 golle öne geçmişti. Avantajını koruyamayan Tuchel'in öğrencileri, rövanş mücadelesinde Madrid karşısında galibiyet hedefliyor. 90 dakikanın eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatmalar ardından penaltı atışları finale yükselecek takımı belirleyecek. Real Madrid- Bayern Münih maçının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise yayıncı kuruluşa odaklandı. Peki Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Bayern Münih maçının detayları…



REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final mücadelesiyle devam ediyor. Real Madrid rövanş karşılaşmasında Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i konuk edecek. Real Madrid - Bayern Münih maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.



REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Devler Ligi'nde ilk mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmıştı. Çarşamba günü oynanacak rövanş mücadelesinin benzer şekilde TV8,5'den naklen yayınlanacak.



MADRİD LA LİGA'DA ŞAMPİYON



Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek isteyen Madrid ekibi La Liga'da sezonun sona ermesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Barcelona, Girona, Atletico Madrid gibi takımları geride bırakan Ancelotti'nin öğrencileri, bu sezon başarılarına bir yenisini daha ekleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.



Real Madrid, rövanş mücadelesinde alacağı her türlü galibiyette tur atlayan takım olacak. 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmaması durumunda önce 15'er dakikalık 2 devre oynanacak. Eşitlik bozulmaması durumunda ise son finalisti penaltı atışları belirleyecek.



BAYERN MÜNİH AVANTAJINI KORUYAMADI



Almanya'da oynanan ilk karşılaşmada geriden gelerek 54 ve 57. dakikalarla attığı gollerle öne geçen Bayern Münih, 83 dakikada Vinicius Junior'un golüne engel olamadı.



Taraftarının önünde avantajını koruyamayan Bayern Münih, deplasmanda rakibini mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor.



Alman ekibi ilk maçta Harry Kane, Musiala, Leroy Sane gibi oyuncularla etkili olsada bu performans galibiyete yetmedi.



Bayern Münih, deplasmanda her türlü skorda galip gelmesi durumunda adını finale yazdıracak.



FİNAL İNGİLTERE'DE OYNANACAK



Devler Ligi'nde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibi, Dortmund - PSG eşleşmesinin kazananıyla finalde rakip olacak.



Devler Ligi finali ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius



Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Goretzka, Laimer, Sane, Müller, Musiala, Kane

Haber ile daha fazlasına ulaşın: