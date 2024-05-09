Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 14:11 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 14:11

Okullar erken mi kapanacak? 2024 Okullar bir hafta erken mi kapanacak?

Okullar erken mi kapanacak? 2024 Okullar bir hafta erken mi kapanacak? Sosyal medyada yayılan iddiayı Bakanlık kaynakları yalanladı. Edinilen bilgiye göre okullar bir hafta erken kapanmayacak ancak ilk dönemin sonunda yapıldığı gibi öğrenciler son haftayı okullardaki ders dışı etkinliklerle tamamlayacak

Okullar erken mi kapanacak? 2024 Okullar bir hafta erken mi kapanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde okulların yaz tatili için bir hafta erken kapanmasına yönelik karar aldığı öne sürüldü.

Ancak Bakanlık kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre okullar vaktinde kapanacak ancak son hafta etkinlik yapılacak.

İlk dönemin sonunda da benzer uygulama yapılmış öğrenciler okulda ders dışı etkinliklerle ilgili programı uygulamıştı.

Bu dönem sonunda da benzer etkinliklerle öğrencilerin son haftasını okulda tamamlayacağı kaydedildi.
 2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrencilerin iple çektiği ara tatil için beklenen hafta geldi. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil kapsamında ara veriliyor.

Okullar bu hafta cuma günü yani 10 Kasım'da kapanacak. 9 günlük ara tatil başlarken okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Kasım ara tatiline cumartesi ve pazar günleri eklendiğinde öğrencileri toplam dokuz günlük tatil bekliyor olacak.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için seminerlerin bu dönem online (çevrimiçi) olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir sonraki tatil ise yeni yılda olacak. Bakanlığın 2023-2024 takvimine görselden veya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB TAKİMİ 2024

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma

İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?


Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

 
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