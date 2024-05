EUROVİSİON 2024 CANLI İZLE | Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Eurovision 2024 bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. Dünyanın en önemli müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision'da bu yıl yarı final öncesinde 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısı ile ülkemize birincilik getiren Sertab Erener'de sahne alacak. Peki Eurovision 2024 yarı final nasıl canlı izlenir, nereden ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?



EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Eurovision yarı final canlı yayını 7 Mayıs tarihinde saat 21.00'de başladı. İkinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.



Eurovision 2024, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.



EUROVİSİON 2024 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?



Eurovision Song Contest YoTube kanalı üzerinden 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlebilirsiniz.



EUROVİSİON 2024 YARI FİNAL CANLI İZLE







SERTAP ERENER DE SAHNE ALACAK



2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.



Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.



EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI



1- Malta Sarah Bonnici - Loop



2- Arnavutluk Besa/Titan



3- Yunanistan Marina Satti/Zari



4- İsviçre Nemo/The Code



5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal



6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave



7- Danimarka Saba/Sand



8- Ermenistan Ladaniva/Jako



9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow



10- San Marino Megara/11:11



11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter



12- Belçika Mustii/Before the Party's Over



13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi



14- İsrail Eden Golan/Hurricane



15- Norveç Gate/Ulveham



16- Hollanda Joost Klein/Europapa

