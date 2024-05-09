Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 17:29

EUROVİSİON 2024 CANLI İZLE | Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Eurovision canlı yayın ekranı için geri sayım başladı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde başladı. 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek. Türkiye'nin en son 2012'de katıldığı Eurovision şarkı yarışmasını ülkemizde takip etmek isteyenler Eurovision 2024 canlı yayın izleme kanal bilgisine odaklandı. Dünyanın heyecanla beklediği yarışma, Eurovision Youtube canlı yayını ile yayınlanacak. Peki, Eurovision 2024 hangi kanalda, saat kaçta? İşte Eurovision yarı finali canlı yayın izleme ekranı ve ayrıntılı bilgiler...

EUROVİSİON 2024 CANLI İZLE | Eurovision yarı final ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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Eurovision 2024 bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. Dünyanın en önemli müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision'da bu yıl yarı final öncesinde 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısı ile ülkemize birincilik getiren Sertab Erener'de sahne alacak. Peki Eurovision 2024 yarı final nasıl canlı izlenir, nereden ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
 
EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurovision yarı final canlı yayını 7 Mayıs tarihinde saat 21.00'de başladı. İkinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

Eurovision 2024, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

EUROVİSİON 2024 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Eurovision Song Contest YoTube kanalı üzerinden 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlebilirsiniz.

EUROVİSİON 2024 YARI FİNAL CANLI İZLE



SERTAP ERENER DE SAHNE ALACAK

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.

Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek.

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI

1- Malta Sarah Bonnici - Loop

2- Arnavutluk Besa/Titan

3- Yunanistan Marina Satti/Zari

4- İsviçre Nemo/The Code

5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal

6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave

7- Danimarka Saba/Sand

8- Ermenistan Ladaniva/Jako

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI

9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow

10- San Marino Megara/11:11

11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter

12- Belçika Mustii/Before the Party's Over

13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14- İsrail Eden Golan/Hurricane

15- Norveç Gate/Ulveham

16- Hollanda Joost Klein/Europapa
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