Eurovision 2024: Türkiye Eurovision'a katılacak mı?

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan Eurovision 2024 heyecanı şimdiden tüm dünyada hissedilmeye başladı. Bu yılki yarışma, pop şarkıcısı İsveçli Loreen'in 2023 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde elde ettiği zaferin ardından kendi ülkesinde gerçekleşiyor. Loreen, bu zaferiyle yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın şarkıcı olarak tarihe geçti ve böylelikle yarışma yeniden İsveç'e dönmüş oldu.
Eurovision 2024 nerede diye merak ediyorsanız, Malmö Arena'da gerçekleşecek ve yarışma süreci 7 Mayıs Salı günü ilk yarı finalle başlayacak. İkinci yarı final ise 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Büyük final yayını ise 11 Mayıs Cumartesi akşamında izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın sunuculuk görevini İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Åkerman üstlenecek.
Malmö'nün bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Eurovision, daha önce 1992 ve 2013 yıllarında bu kente uğramıştı. İsveç, Eurovision'a geçmiş yıllarda Stockholm ve Göteborg şehirlerinde de ev sahipliği yaparak bu alandaki deneyimini ortaya koymuştu. 2024 Eurovision, ülkenin toplamda yedinci kez ev sahipliği yapacağı bir etkinlik olacak.
Bu yılın sloganı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "United By Music" (Müzik Birleştirir) olacak. Bu tema, yarışmanın temelini oluşturan kültürel çeşitliliği ve müziğin evrensel birleştirici gücünü vurguluyor. Malmö'deki etkinliklerin müzik ve kültürün birleştirici etkisini dünyaya yayması bekleniyor.
Hangi ülkeler katılıyor?
Her yıl olduğu gibi, bu yılki yarışma finaline Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık doğrudan katılacak. Ayrıca, bu yılki ev sahibi ülke olan İsveç, finalde sahne alacak. Yarışmanın büyük finaline doğrudan katılma hakkına sahip olan bu ülkeler, yarışmanın bir parçası olarak yarı finallerde de sahne alacaklar. Eurovision 2024 yarı finallerinde daha önce birincilik kazanmış kadın sanatçıları özel konuk olarak sahne alacak.
Yarı finalde yarışacak ülkeler ve torbalar böyle:
Torba 1: Arnavutluk, Avusturya, İsviçre, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya
Torba 2: Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Norveç
Torba 3: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Ukrayna
Torba 4: Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, Malta, Portekiz, San Marino
Torba 5: Belçika, Çekya, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Polonya.
Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali, 7 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Bu yarı finalde Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülke yarışacak. İkinci yarı final ise 9 Mayıs Perşembe günü olacak ve Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de aralarında bulunduğu on altı ülke sahne alacak.
Türkiye Eurovision'a katılacak mı?
2003 yılında Türkiye, yarışma tarihinde ilk kez birinci olarak büyük bir zafer kazanmıştı. Ancak, 2012'den beri yarışmaya katılmama kararı aldı. Türkiye bu sene de Eurovision'a katılmayacak.
Sertab Erener'in Türkiye'ye Eurovision zaferini getiren ikonik şarkısı "Everyway That I Can" bir kez daha sahneye geri dönüyor. Erener, şarkıyı ilk olarak 2003 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda sergilemiş ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatarak yarışmayı kazanmıştı. Aradan geçen yılların ardından Erener, Malmö'de düzenlenecek özel bir etkinlikte yeniden bu unutulmaz performansı sergileyecek.
Hangi şarkıcılar ve şarkılar yarışıyor?
Yarı finalde yarışan ülkeler, şarkıcılar ve şarkılar şöyle:
Arnavutluk: BESA - TITAN
Ermenistan: LADANIVA - Jako
Avustralya: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
Avusturya: Kaleen - We Will Rave
Azerbaycan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar
Belçika: Mustii - Before the Party's Over
Hırvatistan: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs: Silia Kapsis - Liar
Çekya: Aiko - Pedestal
Danimarka: SABA - SAND
Estonya: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya: Windows95man - No Rules!
Fransa: Slimane - Mon amour
Gürcistan: Nutsa Buzaladze - Firefighter
Almanya: ISAAK - Always On The Run
Yunanistan: Marina Satti - ZARI
İzlanda: Hera Björk - Scared of Heights
İrlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue
İsrail: Eden Golan - Hurricane
İtalya: Angelina Mango - La noia
Letonya: Dons - Hollow
Litvanya: Silvester Belt - Luktelk
Lüksemburg: TALI - Fighter
Malta: Sarah Bonnici – Loop
Moldova: Natalia Barbu - In The Middle
Hollanda: Joost Klein - Europapa
Norveç: Gåte - Ulveham
Polonya: LUNA - The Tower
Portekiz: iolanda - Grito
San Marino: MEGARA - 11:11
Sırbistan: TEYA DORA - RAMONDA
Slovenya: Raiven - Veronika
İspanya: Nebulossa - ZORRA
İsveç: Marcus & Martinus - Unforgettable
İsviçre: Nemo - The Code
Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
Birleşik Krallık: Olly Alexander - Dizzy
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