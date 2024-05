Eurovision 2024: Final ne zaman, hangi kanalda, kim kazandı?

Sertab Erener 21 yıl aradan sonra Eurovision'da yeniden sahne aldı. Sertab Erener, bu şarkıyla 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye zafer kazandırmıştı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision geçmişinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar konuk olarak yer aldı. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" parçasını seslendirdi. Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2024 Eurovision finali hakkında detaylar...



EUROVİSİON FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Eurovision Şarkı Yarışması'nın 9 Mayıs'taki yarı finallerinde İsrail dahil 10 ülke finale kaldı.



Eurovision finali 11 Mayıs gecesi düzenlenecek ve kazanan ülke belli olacak.



İsrail, Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ükeler oldu.



EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.



EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNALE KALAN ÜLKELER TEMSİLCİLERİ VE ŞARKILARI



1- Malta Sarah Bonnici - Loop



2- Arnavutluk Besa/Titan



3- Yunanistan Marina Satti/Zari



4- İsviçre Nemo/The Code



5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal



6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave



7- Danimarka Saba/Sand



8- Ermenistan Ladaniva/Jako



9- Litvanya Dons/Hollow



10- San Marino Megara/11:11



11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter



12- Belçika Mustii/Before the Party's Over



13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi



14- İsrail Eden Golan/Hurricane



15- Norveç Gate/Ulveham



16- Hollanda Joost Klein/Europapa









