Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 11:32

10 Mayıs cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Cuma günü okullar tatil mi ve yarın okul var mı sorusu, yaşanan elim olayın ardından gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul'da disiplin suçları nedeniyle okuldan atılan bir öğrencinin, okul müdürünü okulda silahla vurarak öldürmesinin ardından pek çok kesimden tepkiler yükseldi.

10 Mayıs cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı?
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Türkiye genelinde eğitim alanındaki şiddet olaylarına karşı öğretmenlerin planladığı eylem, 10 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Son dönemlerde eğitim alanında yaşanan artış gösteren şiddet olayları, öğretmenlerin sabrını zorluyor. Özellikle bir lise müdürünün cinayete kurban gitmesi, eğitim camiasında derin yankılar uyandırdı. Peki, 10 Mayıs Cuma günü okullar var mı?

10 Mayıs cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Öğretmenlerin duyurusuyla birlikte, pek çok veli ve öğrenci, 10 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Sendikalar, şiddet olaylarına tepki olarak iki günlük bir eylem planladıklarını açıkladı. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İbrahim Oktugan adlı bir öğretmen, görevi başında bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bu olay, sağlık sektöründen sonra eğitim sektöründe de şiddetin ne denli ciddi bir problem haline geldiğini gözler önüne serdi. Olay sonrası eğitim sektöründeki güvenlik önlemleri ve öğretmenlerin korunması konusunda ciddi tartışmalar başladı.

'Öğretmenler 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ders işlemeyecek'

Eğitim alanındaki şiddetin artması, öğretmenler ve veliler arasında endişe yaratıyor. Öğretmenler, daha güvenli bir çalışma ortamı talep ederken, veliler de çocuklarının güvenliğini sağlamak istiyor.

Türk Eğitim-Sen'in duyurduğu üzere, öğretmenler 10 Mayıs Cuma günü derslere girmeyecek ve eylem yapacaklar. Bu durum, tüm yurtta öğrenciler ve veliler arasında "10 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor.
Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ders işlemeyeceklerini ve belirli eylemlerde bulunacaklarını açıkladı.

Eğitim-Sen'in bildirdiğine göre, 9 Mayıs'ta öğretmenler yalnızca ilk dersi işlemeyecek, ardından günün kalanında normal ders programına devam edecekler. Öğretmenler, siyah kıyafetler giyip, siyah kurdele takarak tepkilerini gösterecekler.

Asıl büyük eylem ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak. Türkiye genelindeki öğretmenler, bu tarihte tam gün boyunca ders işlemeyerek eğitim faaliyetlerini durduracaklar.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.
Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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