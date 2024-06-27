Haber Tarihi: 27 Haziran 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 11:04

EURO 2024: Son 16 turu tek maç mı?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı. E ve F Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turu mücadeleleri merak ediliyor. . 6 grupta toplam 24 takım son 16 turu için mücadele verirken adını üst tura yazıdran takımlar belli oldu. A Milli Takım Çekya galibiyetiyle birlikte grubunu ikinci tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Rakipleri karşısında üstünlük kuran takımlar çeyrek finale yükselecek. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı…

EURO 2024: Son 16 turu tek maç mı?
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Ülke düzeyinde Dünya Kupası ile birlikte en önemli turnuvalardan birisi olan EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı. Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen ev sahibi Almanya A Grubu'nu lider tamamladı. Turnuvanın en zor grubu olarak ifade edilen B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya rakiplerine üstünlük kurarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. A Milli Takım ise Çekya karşısında kazanarak grup ikincisi oldu. Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan en iyi grup üçüncüsü olarak üst tura yükseldi. Peki EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? İşte, EURO 2024 son 16 turu maç tarihleri ve eşleşmeler...

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İşte eşleşmeler ve maç takvimi;

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)

AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

Yarı finaller: 9-10 Temmuz

Final: 14 Temmuz

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