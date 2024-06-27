EURO 2024: Son 16 turu tek maç mı?

Ülke düzeyinde Dünya Kupası ile birlikte en önemli turnuvalardan birisi olan EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı. Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen ev sahibi Almanya A Grubu'nu lider tamamladı. Turnuvanın en zor grubu olarak ifade edilen B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya rakiplerine üstünlük kurarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. A Milli Takım ise Çekya karşısında kazanarak grup ikincisi oldu. Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan en iyi grup üçüncüsü olarak üst tura yükseldi. Peki EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? İşte, EURO 2024 son 16 turu maç tarihleri ve eşleşmeler...



EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İşte eşleşmeler ve maç takvimi;



Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)



İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)



Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)



Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)



İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)



Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)



Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)



İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)



AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI



Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz



Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz



Yarı finaller: 9-10 Temmuz



Final: 14 Temmuz





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