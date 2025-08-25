Haber Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:41 -
25 Ağustos 2025 12:41
Esra Erol'da Ne Zaman Başlayacak? ATV Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman?
Esra Erol'da yayın tarihi merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, sezon arasının ardından izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor; kayıpların izini süren, aile içi sırları ortaya çıkaran ve adalet arayışına ışık tutan bu güçlü yapım, yeni yayın dönemiyle birlikte sanal medyada ve arama motorlarında "Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusuyla gündeme geldi. Hafta içi her gün ekrana gelen programın yeniden ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, ATV'de Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?
Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak araştırılıyor. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da, sezon arasına girmesiyle takipçilerine ekranda boşluk yaşattı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda kayıplar bulunuyor, cinayetler aydınlanıyor, dolandırıcılar gün yüzüne çıkıyor. Sanal medyada da sık sık gündeme gelen Esra Erol'da'nın ekrana dönüş tarihi araştırılıyor. Peki, 2025 yılında Esra Erol'da'nın yeni sezon bölümleri hangi tarihte başlayacak?
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor; programın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, izleyicilerin merakla beklediği yeni yayın dönemi için tarih netleşti ve Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelecek olan yapım, sezon arasının ardından kaldığı yerden devam edecek — aile sırlarının çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve gerçek hikâyelerin izini süren Esra Erol'da 1 Eylül'de başlayacak.
ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol'da programı 1 Eylül Pazartesi günü yeniden izleyicisiyle buluşacak. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı program Eylül'ün ilk günü ile yeniden izleyicisiyle buluşacak.
