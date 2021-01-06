Ersun Yanal: 'Bu mücadelenin üstüne çıkabiliriz'

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamaya, mücadele etmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.



Daha önce aldıkları sonuçlardan memnun olmadığını oyuncularıyla paylaştığını aktaran Yanal, takım olmaya ve bu galibiyeti devam ettirmeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.



Gelecek oyuncularla birlikte daha yüksek mücadele gücü ortaya koymaları gerektiğine dikkati çeken Yanal, "Oyunumuzu geliştirebilmek ve rakibe kabul ettirmek bundan sonraki süreçte bizim ihtiyaçlarımız. Takım olarak bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncuların mücadelesinden oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, ayrıca twitter hesabından, "Kendimize olan güveni geri kazanmak açısından çok önemli bir galibiyet aldık. Fakat yetmez, devam etmek zorundayız. Biz Antalyaspor'uz ve daha iyisi her zaman var." paylaşımını yaptı.



- Atılay Canel'den çok kısa açıklama



Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısını saniyeler içinde tamamladı.



Basın mensuplarının karşısına geçen Canel "Bugün sahaya çıktık, 3-1 yenildik. Teşekkür ederiz." demekle yetindi.



Öte yandan, Fatih Karagümrük Kulübü, sosyal medya hesabından, "Biz Allah'ın VARlığına inanıyoruz, siz neye inanırsanız inanın!" paylaşımında bulundu.



