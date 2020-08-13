Erol Bulut'un zor seçimlerinden biri; Ozan Tufan

Selim Koray yazdı;



Ozan 1.5 sezon evvel Fenerbahçe'den kiralık olarak Alanyaspor'a gitmiş ve döndüğünde hepimizin yeniden gözüne girmeyi başarmıştı. Kamuoyu, dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan üzerindeki pozitif etkisinden bahsediyordu.



Ozan geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sağ bek, sağ açık, orta saha gibi değişik bölgelerde oynadı ve haliyle inişli çıkışlı bir grafik gösterdi. Saha içi performans tabii ki elimizdeki en önemli veri ama saha içini analiz ederken saha dışında olanları da unutmamak lazım. COVID-19 öncesi ve COVID-19 sonrası ve sürekli değişik pozisyonlarda oynatılan bir Ozan Tufan gerçeği.



Ozan, COVID-19 sonrası belirgin bir form düşüklüğü yaşadı, bunun sebeplerini tahmin etmek kolay değil ama futbola ara vermek ve seyircisiz tribünlere oynamak belli ki Ozan'a iyi gelmiyor. Ozan sürekli 'özel ilgi' gösterilmesi gereken ve kart görmeye meyilli bir oyuncu.



Ozan'ı top rakipteyken, duran toplarda, ikili mücadelelerde, topun mutlak hakimi Fenerbahçeyken, ve topa kimin hakim olduğu belirsizken incelediğimizde ortaya enteresan bir profil çıkıyor. Top tamamen rakipteyken Ozan etkili değil çünkü dar alanda veya oyun yönünün hızlı değiştiği durumlarda Ozan rakibi/alanı hızlı kapatamıyor, duran toplarda ve ikili mücadelelerde ise Ozan nispeten ligin fizik olarak güçlü oyuncularından, topun hakimi tamamen Fenerbahçe olduğunda da Ozan pek etkili değil çünkü topu iyi saklayabilecek ve gereken kilit pasları atabilecek özelliklere henüz sahip değil.



Topa kimin sahip olduğu belirsizken ve özellikle Fenerbahçe defansından dönerek Ozan'ın önüne düşen toplardaysa Ozan oldukça etkili, Ozan'ı açık alanda topla beraber giderken tutmak çok zor ama aynı Ozan topla beraber ceza sahasına yaklaştığı andan itibaren, aldığı kararlar ve verdiği paslar itibariyle de etkin bir kimliğe sahip değil. Ancak buna rağmen Ozan'ın ciddi bir şut tehdidi oluşturabileceği de herkesin malumu. Bu sezon da ceza sahası dışından attığı goller bunu bize gösterdi.



Ozan'ı değerlendirirken şunu da göz ardı etmemek gerekir, Fenerbahçe topu kaybettiğinde, Gustavo'nun yanına dar alanda çabuk hızlanabilecek, dolayısıyla alana veya topa daha hızlı baskı yapabilecek bir orta saha oyuncusu lazım. Ozan hızlı olmasına hızlı ama hızlanması çok uzun sürüyor. Gustavo-Ozan ve önlerinde Vedat dar alanda oldukça ağır bir üçlü gibi gözüküyorlar. Rakip çıkarken topa basmayı seven bir Erol Bulut kadrosunda, tüm yük Mert Hakan'a biner. Bu da Mert Hakan'ın verimini kuşkusuz düşürecektir.



Tüm bunları değerlendirdiğimde Erol Bulut'un Ozan konusunda epey zorlanacağını düşünüyorum çünkü Ozan'ın artı ve eksilerini Fenerbahçe'nin "henüz bilinmeyen" oyun planı çerçevesinde değerlendirmek kolay değil, ayrıca yaşı 25 olan Ozan'ın gelişmeye de oldukça açık olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.



Ozan'ı bir de rakiplerimizin oyuncuları ile karşılaştıralım. Galatasaray'da aynı bölgede Belhanda, Beşiktaş'ta Atiba, Trabzonspor'da Sosa, Başakşehir'de ise İrfan Can oynadı. 2019-2020 sezon sonu itibariyle Ozan'ın bu oyunculardan daha iyi bir performansa sahip olduğunu söylemek iyimser bir bakış açısı olabilir. Bakalım sezon öncesi kampı neler gösterecek!



