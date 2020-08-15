Erol Bulut'un orta sahada eli rahatlayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u yeni sezonda orta saha seçimi zorlayacak.

Haber; Milliyet
Erol Bulut'un orta sahada eli rahatlayacak
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15 Ağustos 2020 08:49
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u orta alan için zor bir karar bekliyor.

An itibariyle orta sahada Gustavo, Ozan ve Mert Hakan Yandaş yer alacak. Bir yandan da transfer çalışmaları sürerken, Sosa'nın da sarı-lacivertlilere katılması an meselesi...

Arjantinli futbolcunun transferi resmileştiği taktirde orta sahada bu dört isimden biri dışarıda kalacak. Özellikle uzun lig sürecinde sakat ve cezalıların da bulunacağı düşünülünce Bulut'un eli rahatlayacak.



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