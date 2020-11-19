Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve ekibi, her milli ara dönüşü en erken oynayan takım olmaları nedeniyle fikstürden şikayetçi...



Eylül ayında milli maçlar sonrası başlayan lige Rize deplasmanında cuma günü start verdiklerini söyleyen sarı-lacivertliler, "Aynı hafta G.Saray, İstanbul'da Gaziantep ile cumartesi karşılaştı. Trabzonspor-Beşiktaş maçı pazar günü oynandı. Başakşehir ise pazartesi sahadaydı" diyerek isyan etti.



'EN ÇOK MİLLİ OYUNCU BİZDE'



Fenerbahçe'nin kurmayları, "Kasım ayındaki milli ara sonrası, Ankara'da Gençlerbirliği ile cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacaklarını hatırlatıp, "Beşiktaş ile Başakşehir İstanbul'da aynı gün 19.00'da mücadele edecek. Pazar günü 19.00'da Trabzonspor-Erzurumspor ve Antalya-Aytemiz Alanya maçları var. Galatasaray ise pazartesi 19.30'da Kayseri'yi ağırlayacak. Fenerbahçe olarak milli takımlara en çok oyuncu gönderen takım konumundayız. Takım olarak doğru dürüst idman yapmadan maça çıkacağız. Bu nasıl fikstür" ifadelerini kullandılar.



BULUT: "HERKES HAZIR OLSUN"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, G.Birliği maçı öncesi elinde kalan isimlerle bir toplantı yapıp, 'Hazır olun' mesajı verdi. Bulut "Milli takımlardan kimin nasıl döneceğini bilmiyoruz. Herkese forma şansı doğabilir" dedi. Perotti, Mert Hakan, Ademi ve Cisse ile özel görüşmeler yapan genç teknik adam, G.Birliği deplasmanında sürelerinin artabileceğine dikkat çekti.



