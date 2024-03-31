Erdal Beşikçioğlu kazandı mı? 2024 seçim sonuçları

31 Mart yerel seçim sürecinde en çok konuşulan isimlerinin başında Erdal Beşikçioğlu geliyordu.



Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde.



Yerel seçimlerde saat 17'de oy verme işlemi sona erdi.



Sandıklar kapandıktan sonra ortaya çıkan ilk veriler şöyle:



ANKA (Saat 20.56)



Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 59



Enver Demirel (MHP): Yüzde 35,78



AA (Saat: 20.42)



Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 53



Enver Demirel (MHP): Yüzde 34

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