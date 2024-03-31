Haber Tarihi: 31 Mart 2024 23:33 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 23:33

Erdal Beşikçioğlu kazandı mı? 2024 seçim sonuçları

Etimesgut seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Etimesgut'ta hangi aday ne kadar oy aldı? Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı?

Erdal Beşikçioğlu kazandı mı? 2024 seçim sonuçları
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31 Mart yerel seçim sürecinde en çok konuşulan isimlerinin başında Erdal Beşikçioğlu geliyordu.

Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde.

Yerel seçimlerde saat 17'de oy verme işlemi sona erdi.

Sandıklar kapandıktan sonra ortaya çıkan ilk veriler şöyle:

ANKA (Saat 20.56)

Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 59

Enver Demirel (MHP): Yüzde 35,78

AA (Saat: 20.42)

Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 53

Enver Demirel (MHP): Yüzde 34
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