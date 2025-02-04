En İyi Borsa Uygulamaları - 2025

En İyi Borsa Uygulaması Nedir merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Borsada işlem yapmak, günümüzde mobil uygulamalar aracılığıyla oldukça kolay hale geldi. Yatırımcılar, bu uygulamalar sayesinde anlık fiyat takibi yapabilir, alım satım işlemleri gerçekleştirebilir ve portföylerini yönetebilir. Peki,en iyi borsa uygulaması hangisi?



En İyi Borsa Uygulaması Nedir?





Ekşi Sözlük'te yatırımcılar tarafından sıkça tavsiye edilen bazı borsa uygulamaları şunlardır:





Investing.com: Geniş bir veri yelpazesi ve kullanımı kolay arayüzü ile öne çıkan bir uygulamadır.

TradingView: Gelişmiş grafik araçları ve teknik analiz imkanları sunan bir uygulamadır.

MetaTrader 4: Forex ve CFD işlemleri için popüler bir uygulamadır.

CepFinans: Borsa İstanbul ve diğer piyasaları takip imkanı sunan bir uygulamadır.

Mobil Borsa: Bankaların mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla sunulan borsa işlem platformlarıdır.

En İyi Borsa Alım Satım Uygulamaları - 2025



İşte öne çıkan en iyi borsa uygulamaları





Piapiri



Canlı borsa verilerini anlık olarak takip etmenize imkân veren Piapiri isimli hizmette farklı sınıflardan enstrümanlara kolayca yatırım yapabilirsiniz.



Hem kendi araştırma ekibi hem de robotik sinyaller aracılığıyla gün içi alım-satım önerileri sunan uygulama, yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırmak için de 3 bölümden oluşan kapsamlı bir teknik analiz eğitimi veriyor.



Hisse senetleri, Viop sözleşmeleri, varantlar, yatırım fonları ve Eurobondlar gibi çeşitli finansal enstrümanlar üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirmek için Piapiri'yi hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.



Matriks Mobil IQ



20 yılı aşkın süredir güçlü altyapısı, müşteri odaklı yüksek hizmet kalitesi, kuvvetli kurumsal ilişkileri ile finansal teknolojiler alanında geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle sektörün açık ara öncüsü olan Matriks'in geliştirdiği Matriks Mobil IQ kullanıcılara mobil bir canlı borsa takibinden çok daha fazlasını sunuyor.



Matriks Mobil IQ'da kullanıcılar sadece canlı borsa ve kripto paraları değil, altın, döviz, brent petrol, varantlar, pariteler, tahvil ve bono verileri gibi birçok piyasaya ait verileri ve yabancı borsa endekslerini de takip edebiliyor.



Kişiselleştirilebilen ve kaydedilebilen birden fazla izleme ekranı üzerinden ilgilenilen tüm hisse senetleri farklı sayfa görüntüleme ayarları ile gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Türkiye'deki neredeyse tüm borsa aracı kurumlarında mevcut hesaplara erişilerek BİST Pay ve VİOP piyasalarında işlem gerçekleştirilebiliyor.



Uygulamada hem Netdania hem Tradingview kullanılarak gerçek zamanlı teknik analiz yapılabiliyor. Temel analiz raporu ise yatırım kararları alırken ilgilenilen hisselerin tüm bilanço verilerine ve önceki dönemle karşılaştırmalı grafiklerine ulaşmayı sağlıyor. Şirketlerin temel analiz verileriyle oluşturulan raporlar, şirketleri daha iyi tanımayı mümkün kılıyor.



Hizmette bulunan halka arz takip ekranı ile kullanıcılar, halka arz olacak şirketlerle ilgili tüm detaylı bilgileri takip edebiliyor, bildirimler sayesinde yeni halka arzlardan anlık olarak haberdar olabiliyor.



Investing



Finans piyasaları hakkında haber ve analizlere ulaşmanızı sağlayan güçlü uygulamalardan biridir. Investing uygulamasındaki gerçek zamanlı verilerle döviz kurlarını, borsadaki gelişmeleri ve büyük hisse senetlerinin anlık değerlerini takip edebilirsiniz. Kendi takip listenizi oluşturarak kişiselleştirme imkanı da sunan uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.



Foreks



Canlı borsa verilerine borsa analiz yorumlarıyla birlikte ulaşma imkanı sunan Foreks uygulamasıyla en doğru yatırım kararlarını alabilirsiniz. Uygulama içindeki alarm özelliğiyle takip ettiğiniz hisselerdeki iniş ve çıkışlardan anlık bildirimle haberdar olursunuz.



Bunun dışında altın, döviz ve kriptopara dahil olmak üzere farklı yatırım araçlarına dair bilgiler de uygulama içerisinde bulunuyor.



Canlı Döviz - Altın, Borsa



En çok ziyaret edilen borsa ve yatırım web sitelerinden biri olan Canlı Döviz, mobil uygulamasıyla da gayet başarılı. Borsa İstanbul'daki anlık değişimleri ücretsiz ve reklamsız takip edebilirsiniz.



Canlı Döviz uygulamasıyla istediğiniz döviz, altın, parite, emtiya veya hisseyi portföyünüze ekleyebilir, döviz çevirici ile hesaplamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında ekonomi haberleriyle para piyasasını takip etme imkanı da sunuyor.



FinansCepte



FinansCepte mobil uygulamasıyla portföyünüze eklediğiniz hisse senetlerinin değişim grafiklerini inceleyebilir, anlık kur gözlemleme için alarmlar kurabilir, ekonomi yazarlarının ve kullanıcıların yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.



Bankaların ayrı ayrı alış-satış değerlerini, bunların kısa ve uzun vadedeki değişimlerini incelemenize olanak tanıyan bir arayüze sahiptir.



DövizFX



Borsadaki hisse senetlerinin değerlerini gözlemleme olanağı sunan DövizFX uygulamasının standart versiyonunda veriler 15 dakika gecikmeli yansımaktadır. Uygulama içinden Canlı Borsa lisansı alarak değişimleri canlı olarak takip edebilirsiniz.



Geniş kapsamlı para birimleri ve parite listesi bulunan uygulama, canlı borsa endekslerini takip edebileceğiniz ideal araçlar arasında yer alıyor.



Canlı Borsa: Hisse Fiyatları



Türkiye'deki ve yurt dışındaki borsaları canlı olarak izleyebileceğiniz uygulamada geniş kapsamlı endeksler ve hisse senetlerine yer veriliyor. Kişiselleştirme özelliğiyle sadece takip ettiğiniz yatırım araçlarını görerek düzenli ve efektif bir kullanım sağlayabilirsiniz.



Ayrıca Türk Hava Yolları (THYAO), Petkim (PETKM) gibi hisse senetlerine ait piyasa verilerini karşılaştırmanız için uygulama içinde Hisse Karşılaştırma ekranı da bulunuyor.



CepFinans



Hisse senetlerini ve kripto para borsasını canlı takip etmenizi kolaylaştıran CepFinans da kullanışlı borsa uygulamaları arasında yer alıyor. BIST 100 ve BIST 30 endekslerindeki değişimleri günlük, haftalık ve aylık olarak gözlemleyebilirsiniz.



Ayrıca uygulama içinde Bitcoin, Etherium gibi dijital para birimlerindeki anlık değişimler ve ayrıntılı grafikler de yer alıyor.



Yahoo Finance



10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Yahoo Finance, ekonomiyi ve piyasaları çok pratik bir şekilde takip etmenize imkân tanıyor. NASDAQ, BTC, petrol fiyatları, altın ve daha birçok piyasa ile ilgili bildirimler alabilirsiniz. Uygulamada ayrıca grafikler de mevcut.



TradingView



TradingView, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde çok kolay bir kullanım sunuyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulama üzerinden NASDAQ Composite, NYSE, DAX, FTSE 100 dahil pek çok bilgiye erişebilirsiniz.



Bloomberg: Finance Market News



10 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan Bloomberg: Finance Market New üzeirnden finans haberlerine göz atabilir; hisse senedi fiyatları, hisse senedi endeksleri, vadeli işlemler gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca zorluk yaşanmadan kullanılabiliyor.







En İyi Borsa Uygulaması Yorumları





Borsa uygulamalarını seçerken, diğer kullanıcıların yorumlarını ve değerlendirmelerini incelemek faydalı olabilir. App Store ve Google Play Store gibi platformlarda kullanıcı yorumlarını okuyarak uygulamaların artılarını ve eksilerini görebilirsiniz.





En İyi Borsa Takip Programı Android



Android için en iyi borsa takip programları arasında şunlar yer alır:





Investing.com: Geniş bir veri yelpazesi ve kullanımı kolay arayüzü ile öne çıkan bir uygulamadır.

TradingView: Gelişmiş grafik araçları ve teknik analiz imkanları sunan bir uygulamadır.

MetaTrader 4: Forex ve CFD işlemleri için popüler bir uygulamadır.

CepFinans: Borsa İstanbul ve diğer piyasaları takip imkanı sunan bir uygulamadır.

Android için Mobil Borsa: Bankaların mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla sunulan borsa işlem platformlarıdır.

En İyi Borsa Analiz Programı





Borsa analiz programları, yatırımcılara hisse senedi ve diğer piyasalar hakkında detaylı bilgi ve analizler sunar. En iyi borsa analiz programları arasında şunlar yer alır:





TradingView: Gelişmiş grafik araçları ve teknik analiz imkanları sunan bir uygulamadır.

Bloomberg: Profesyonel yatırımcılara yönelik kapsamlı veri ve analizler sunan bir platformdur.

Reuters: Haber ve analizler ile birlikte piyasa verileri sunan bir platformdur.

Thomson Reuters Eikon: Profesyonel yatırımcılara yönelik detaylı veri ve analizler sunan bir platformdur.

En İyi Borsa Uygulaması Banka





Bankaların mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da borsa işlemleri yapmak mümkündür. En iyi borsa uygulaması sunan bankalar arasında şunlar yer alır:





Garanti BBVA: Yatırımcı dostu arayüzü ve komisyon oranları ile öne çıkan bir uygulamadır.

İş Bankası: Geniş bir ürün yelpazesi ve güçlü araştırma ekibi ile öne çıkan bir uygulamadır.

Yapı Kredi: Rekabetçi komisyon oranları ve kullanımı kolay platformu ile tercih edilen bir uygulamadır.

Akbank: Yatırımcı dostu arayüzü ve ek hizmetleri ile öne çıkan bir uygulamadır.

En İyi Yatırım Uygulamaları





Borsa dışında, forex, altın, kripto para gibi farklı varlıklarda yatırım yapmak için de çeşitli uygulamalar mevcuttur. En iyi yatırım uygulamaları arasında şunlar yer alır:





Investing.com: Geniş bir veri yelpazesi ve kullanımı kolay arayüzü ile öne çıkan bir uygulamadır.

eToro: Sosyal yatırım platformu ve kopyalama işlemleri imkanı sunan bir uygulamadır.

Coinbase: Kripto para alım satım işlemleri için popüler bir platformdur.

Binance: Kripto para alım satım işlemleri için popüler bir platformdur.

Kriptonun hayatımıza girmesinden sonra teknik analiz ismi çok defa duyulmaya başladı. Hatta kripto borsasında teknik analiz bilmeden işlem yapılmayacağını birçok kişi bilir.Bu yazıda en iyi borsa uygulamaları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı borsa uygulaması hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.