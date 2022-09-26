Emre Demir, Barcelona'da istediği süreyi alamadı

Barcelona'nın, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, B takımının oynadığı 5 maçta sadece 6 dakika süre alabildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bcfc.com
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Emre Demir, Barcelona'da istediği süreyi alamadı
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26 Eylül 2022 15:54
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanya'da şu ana kadar beklediği süreyi alamadı.

İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun, Rafael Marquez'in ekibinde geride kalan 5 maçta sadece 6 dakika süre aldığı aktarıldı.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARDAN

Emre'nin şu ana kadarki performansıyla, Barcelona'da en kötü başlangıcı yapan ikinci isim olduğu belirtildi.

BARCELONA 2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Barcelona, Eylül 2021'de Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro ödemişti. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise kiralık olarak Kayserispor formasını giymeye devam etmişti.

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