Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 12:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:38

Eminönü ücretli olacak: Eminönü giriş ücreti ne kadar?

Eminönü'ne giriş ücretli olacak... İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı"nın (SKUP) tanıtımı dün yapıldı. İstanbul'da trafik yoğunluğunun giderilmesi için üzerinde çalışılan planın detaylarına göre belli saatlerde araçlardan giriş ücreti alınacağı iddia edildi. Peki, Eminönü araç giriş ücreti ne kadar?

Eminönü ücretli olacak: Eminönü giriş ücreti ne kadar?
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Kentte "zirve saatte" trafik yoğunluğunu 2030 yılında %10,1 azaltmayı hedefleyen bir planın hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak olan "Tıkanıklık Fiyatlandırması" ile özel otomobil kullanıcıları belirli bir bölgeye giriş yapabilmek için ücret ödemek zorunda kalacaklar. Bu sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada'da (Eminönü) hayata geçirilecek.

Eminönü ücretli olacak

Bu yenilikçi planın tanıtım toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, hazırlanan planın Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu vurguladı. Plan, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını azaltmayı, hava kirliliğini düşük salım bölgelerini geliştirmeyi, deniz ulaşım ağını güçlendirmeyi ve otobüs öncelikli şerit uygulamalarını içeriyor.

Ulaşım Planı çerçevesindeki projelerin uygulanmasıyla birlikte, "zirve saatte" toplam otomobil sayısının, kilometre başına 2030 yılında %10,1 ve 2040 yılında ise %12,8 azalma sağlaması bekleniyor.

Düşük karbona geçiş teması altında, kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve sera gazı salımlarının azaltılması amacıyla önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması. Bu uygulama, standartlara uygun olmayan taşıtların belirli bir fiyat karşılığında belli bir alanı kullanmasına izin verirken, "kirleten öder" prensibini benimsiyor. İlk DSB pilot projesinin Tarihi Yarımada'da (Eminönü) gerçekleştirilmesi ve devamında ise Kadıköy'de (Moda) uygulanması planlanıyor.

Ücretli otoparklar geliyor

Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek diğer bir önemli uygulama ise "Tıkanıklık Fiyatlandırması". Bu sistemle özel otomobil kullanıcıları, belirli bir bölgeye giriş yapmak için ücret ödemek zorunda kalacaklar. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada'da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede gerçekleştirilecek. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbul sakinleri, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecekler.
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